بريطانيا: سقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع، يضر بعائدات الطاقة الروسية

لندن: ذكرت الحكومة البريطانية أن سقف السعر بالنسبة إلى النفط الروسي، الذي فرضته دول مجموعة السبع ودول أخرى، لا يزال يضر بعائدات الطاقة في موسكو.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان صدر مساء أمس الجمعة إنه حتى نهاية تموز/يوليو الماضي، رصدت وكالة الطاقة الدولية، انخفاضا بواقع 10 مليارات دولار(9 مليارات يورو)، في عائدات تصدير النفط الروسي، على أساس سنوي.

وفي الفترة ما بين أيار/مايو وحزيران/يونيو وحدهما، تراجعت الإيرادات بواقع 5ر1 مليار دولار(36ر1 مليار يورو).

وأضافت الوزارة أن “سقف سعر النفط يضر بشكل كبير بقدرة روسيا على استخدام النفط لتمويل حربها غير القانونية”.

وتابعت الوزارة في بيان أن “مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف” قدر بشكل مستقل أن سقف السعر على النفط الخام يكلف روسيا نحو 160 مليون يورو يوميا.

ونقلت الوزارة عن مصادر في الحكومة الروسية قولها إن إيرادات موسكو من قطاع الطاقة، في الربع الأول من هذا العام، كانت أقل بواقع 45%، مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

(د ب أ)