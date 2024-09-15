بريطانيا: طلبة جامعيون يعلنون استئناف الاحتجاجات السلمية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

لندن – «القدس العربي»: أكد طلبة جامعيون في الجامعات البريطانية عزمهم استئناف تحركاتهم الاحتجاجية السليمة مع بداية العام الدراسي الجديد للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر موسع شهدته العاصمة البريطانية لندن طوال يوم السبت الماضي بدعوة من تجمع ” الطلاب المسلمون من أجل فلسطين MS4P” و”رابطة النشاط الطلابي من أجل فلسطين ASAP “.

وقالت رئيسة الرابطة نسيبة أحمد للـ “القدس العربي” إن جلسات المؤتمر ركزت على كيفية استئناف الخطوات التالية للتحركات الطلابية في الجامعات البريطانية بما يتناسب مع الوضع في كل جامعة بهدف تعزيز الضغط على إدارة الجامعات لوقف أي تعاون أكاديمي أو استثماري مع الاحتلال الإسرائيلي “.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تنسيق التعاون مع طلبة الجامعات الأخرى على مستوى دول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، واستمرار التحرك حتى انهاء الاحتلال الإسرائيلي ، لأنه وحتى إذا توقفت الإبادة ، فلا ينبغي للاحتلال أن يستمر ”

وانتشرت الأعلام الفلسطينية في قاعة المؤتمر وصالة الاستقبال، كما اعتمر معظم المشاركين الكوفية الفلسطينية تعبيرا عن دعمهم لفلسطين وقضيتها العادلة.

وشارك في المؤتمر متحدثون تناولوا مختلف جوانب التحرك الطلابي السلمي كما أقيمت ورشات عمل تم من خلالها تعريف الطلبة على سبل محاسبة إدارات الجامعات التي تواصل تعاونها الأكاديمي مع إسرائيل رغم وجود دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل بتهمة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار قدّمت ممثلة حركة الشباب الفلسطيني ياسمين أشرف ورشة عمل قالت إنها تمحورت حول “كيفية قيام الطلبة المناصرين لفلسطين في الجامعات باستخدام أفضل وسائل الحوار مع زملائهم في الجامعات لإعطاء الصورة الحقيقية عن تاريخ القضية الفلسطينية، وأساسها السياسي وسياقها التاريخي بهدف تفنيد الرواية الصهيونية التي يتم الترويج لها من جانب الطلبة الصهاينة والمؤسسات الداعمة لهم بشأن فلسطين وما يجري في غزة”.

وأضافت للـ”القدس العربي “: “إن الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين كبرت كثيرا خلال السنة الأخيرة رغم محاولات اللوبي الصهيوني على مدى السنوات العشر الماضية تدمير التحرك الطلابي المساند لفلسطين “.

وأشارت “أن كثيرا من الطلبة تعرضوا لتحقيقات داخل عدد كبير من الجامعات البريطانية بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين أول العام الماضي ، وفي بعض الأحيان قام اتحاد الطلبة بتزويد الشرطة بأسماء طلاب قاموا بنشر تغريدات أو أطلقوا مواقف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي داعمة لفلسطين ، فالمضايقات حصلت في أغلب الجامعات في العاصمة لندن وفي المدن الأخرى ، ورغم ذلك فإن الحركة الطلابية صارت أقوى مما كانت عليه سابقا ، وتشكل لدى الطلبة مستوى عال جدا من الوعي حول القضية الفلسطينية من جهة ، وحول دور الجامعات التي تدعم الاحتلال سواء عبر عقود التعاون مع الجامعات الصهيونية ، أو عبر الاستثمارات التي يتم وضعها في شركات بيع الأسلحة أو في دعم عمليات الاستيطان الإسرائيلي “.

وختمت ياسمين أشرف بالقول:” إن دورنا الآن كطلبة جامعيين يتمثل في أن نجتمع مع بعضنا البعض، ووضع استراتيجية تحرك للعام الدراسي القادم، ونحن لن نوقف تحركاتنا حتى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، فطلبة الجامعات يرون بأعينهم ما يحدث للناس في غزة، ولذلك فإنهم لن يوقفوا تحركهم حتى يروا وقف عمليات الإبادة وتحقيق التحرير”.

وفي صالة الاستقبال تم عرض منتجات فلسطينية بما فيها أعمال تطريز أنجزتها نساء فلسطينيات داخل وخارج فلسطين، وتولت بيعها جمعيات ومؤسسات داعمة للفلسطينيين ومنها مؤسسة “سلام لندن ” التي تحدثت باسمها ريم العاني فقالت:” لقد أتينا بنصف منتجاتنا من مدينة الخليل بينما صنعنا النصف الآخر بأيدينا هنا في بريطانيا، وأن ريع ما نبيعه خلال أعمال هذا المؤتمر يعود لفلسطين “.

وتزينت صالة العرض بكثير من الصور والرسومات لعدد من الفنانين وتتحدث عن فلسطين وخاصة القدس، وكان من بينها صورة لعين دامعة مكتوب بجانبها :”أنقذوا غزة “.