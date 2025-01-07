بريطانيا: طيار إسرائيلي سابق يتهم لاجئا مصريا بالتحريض على كراهية الإسرائيليين

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الناشط السياسي المصري واللاجئ في المملكة المتحدة البريطانية، عبد الرحمن عز إن محكمة في اسكتلندا أجلت نظر القضية المتهم فيها بالحض على كراهية الإسرائيليين والتحريض ضدهم في بريطانيا إلى جلسة 14 مايو/ أيار المقبل.

وأضاف لـ»القدس العربي» إن واقعة القضية تعود إلى 23 مايو/ أيار الماضي، عندما نظمت مظاهرة في العاصمة الإسكتلندية أدنبرة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بوقف الإبادة، حيث حضر شخص اعتاد على استفزاز المتظاهرين يدعى إيتمار نيتزان، رافعا العلم الإسرائيلي.

ولفت إلى أن هذا الشخص سبق واعتدى على مظاهرات نظمت في أسكتلندا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إلا أن هذه المرة زاد من استفزازاته ما دفع عدد من المتظاهرين إلى الهجوم عليه وتمزيق العلم. وتابع: لم أشارك في الهجوم عليه، لأنني في هذه اللحظات كنت ألقي كلمة في المتضامنين عن ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأشرح حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال.

عبد الرحمن عز لـ«القدس العربي»: أواجه حملة ممنهجة من اللوبي الصهيوني

وزاد: فوجئت بعدها باتهامي بالتحريض على كراهية الإسرائيليين، وعقدت الجلسة الأولى قبل أشهر، لكنها كانت جلسة إجرائية، أما الجلسة الثانية فقد عقدت الاثنين الماضي، وأخبرتنا المحكمة عن أن الاتهامات مبنية على فيديوهات خاصة بالمحكمة نفسها ترصد مرور مسيرة التضامن من أمامها، لكننا لم نتطلع عليها حتى الآن. وقال: سبق أن تعرض لمضايقات عديدة من الشرطة البريطانية، شملت زيارات مفاجئة ومتكررة إلى منزله، حتى في ساعات الليل المتأخرة، واتصالات هاتفية مسجلة طلبت منه الامتناع عن الكتابة حول قضايا تزعج مؤيدي إسرائيل.

وواصل: هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض لها من قبل اللوبي الصهيوني في بريطانيا، تأتي بدعم من الحكومة البريطانية، وفي ظل تأييد رئيس الوزراء البريطاني الحالي، كير ستارمر، للاحتلال وجرائمه في غزة، حيث دعا صراحة إلى قطع المياه والكهرباء والوقود عن سكان القطاع، كما واصل دعمه للكيان الإسرائيلي بالسلاح خلال حرب الإبادة المستمرة.

ولفت إلى أنه تعرض للاعتقال قبل عدة أشهر بعد نشره على صفحته على فيسبوك تفاصيل هذه الملاحقات والتهديدات التي يتعرض لها من اللوبي الصهيوني، مؤكدا أن الحملة التي يتعرض لها تمثل جزءًا من محاولات إسكات الأصوات الحرة والداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة بين اللاجئين والمهاجرين.

يذكر أن مقدم البلاغ هو طيار سابق بالجيش الإسرائيلي يدعى إيتمار نيتزان، ينشط في دعم سياسات الاحتلال الإسرائيلي وحربه ضد الشعب الفلسطيني.