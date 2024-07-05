بريطانيا.. كير ستارمر يعلن حكومته الجديدة بتعيينات تاريخية- (صور)

لندن: بعد الفوز الانتخابي الساحق الذي حققه “حزب العمال” البريطاني، أعلن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، الجمعة، عدة تعيينات رئيسية في حكومته المرتقبة.

وعيّن ستارمر، أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة دولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية.

ومن المقرر أن تلعب راينر – شخصية بارزة في “حزب العمال” – دورًا حاسمًا في دفع أجندة الحكومة بشأن المساواة الاجتماعية وإصلاح الإسكان.

فيما دخلت راشيل ريفز التاريخ كأول وزيرة للخزانة، حيث لم يتقلد المنصب سيدة بتاريخ المملكة المتحدة الممتد لـ 800 عام.

وفي تعليقها على التعيين، قالت ريفز” “إنه لشرف حياتي أن يتم تعييني وزيرة للخزانة، ولقد كان العمل على تحقيق النمو الاقتصادي مهمة حزب العمال، وهي الآن مهمة وطنية”.

وتم تعيين ديفيد لامي وزيراً للخارجية، حيث تولى مسؤولية العلاقات الدولية للمملكة خلال فترة حاسمة تميزت بالتحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وكذلك عين ستارمر إيفيت كوبر وزيرة للداخلية، ومكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي للبلاد، والهجرة، والقانون والنظام.

ومن المقرر أن يشغل جون هيلي منصب وزير الدفاع، وهو المنصب المسؤول عن استراتيجية الدفاع والقوات المسلحة.

وفي أول خطاب وطني من مقر رئاسة الوزراء “داونينغ ستريت”، قال ستارمر، الجمعة، إن البلاد صوتت بشكل حاسم لصالح التغيير والتجديد الوطني وعودة السياسة إلى الخدمة العامة.

وتولى زعيم “حزب العمال” ستارمر رسميًا منصب رئيس الوزراء بعد أن تم تعيينه من قبل الملك تشارلز الثالث، الجمعة، إثر فوز الحزب في الانتخابات.

وأكد ستارمر على الالتزام بالوحدة والخدمة العامة وبداية جديدة للأمة.

وفي افتتاح كلمته، أشاد ستارمر بدور سلفه ريشي سوناك الرائد كأول رئيس وزراء بريطاني من أصل آسيوي، فضلا عن تفانيه وعمله الجاد.

وفاز “حزب العمال” بأغلبية المقاعد في مجلس العموم منهيا 14 عاما من حكم حزب “المحافظين”، بحسب استطلاع آراء الناخبين بمراكز الاقتراع.

وفي انتخابات الخميس، تمكن حزب العمال من الفوز بـ 412 مقعداً من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان) المكون من 650 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع حصد حزب المحافظين 121 مقعدًا بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ 365 مقعدًا.

ورغم فوز حزب العمال بغالبية ساحقة في الانتخابات العامة، وتعيين رئيس الحزب رسميا رئيسا للوزراء، إلا أنه تم تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية حتى غدا السبت، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

والأربعاء، بدأ ملايين الناخبين في أنحاء المملكة المتحدة الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 650 عضوًا من مجلس العموم.

ويتشكل برلمان المملكة المتحدة حاليا من مجلسي العموم واللوردات (الغرفة الأولى للبرلمان).

وتجر انتخابات مجلس العموم مرة كل 5 سنوات وفقا لنظام الفوز للأكثر أصواتًا.

(الأناضول)