بريطانيا لن تشكك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

لندن: قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

وفي مايو أيار، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهم ارتكاب ما يقول إنها جرائم حرب.

(رويترز)