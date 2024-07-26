سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا لن تشكك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

26 - يوليو - 2024

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لندن: قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

وفي مايو أيار، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهم ارتكاب ما يقول إنها جرائم حرب.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 26, 2024 الساعة 2:25 م

    لا وثوق في عصابة البريطان التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️

    رد

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