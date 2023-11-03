“بريطانيا مذنبة” ..تلطيخ واجهة وزارة الخارجية البريطانية بطلاء أحمر في الذكرى 106 لوعد بلفور- (فيديو)

لندن: لطخ نشطاء واجهة مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن بطلاء أحمر دموي مع عبارة “بريطانيا مذنبة” في الذكرى 106 لوعد بلفور.

وكتبت مجموعة “العمل الفلسطيني” على موقع إكس “يرش الناشطون وزارة الخارجية في لندن، بعد 106 سنوات من توقيع بريطانيا على أرض فلسطين للمشروع الاستعماري الصهيوني”.

كما اتهمت المجموعة المملكة المتحدة بمواصلة تسليح “التطهير العرقي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني”.

وصادف يوم الخميس الذكرى السنوية لوعد بلفور الذي دعت فيه الحكومة البريطانية في وعد بلفور الشهير إلى إنشاء “وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.

وتتزامن ذكرى وعد بلفور مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة المحاصر.

وأسفر العدوان المتواصل على قطاع غزة عن ارتقاء 9025 شهيدا وإصابة أكثر من 24 ألفا، في حصيلة غير نهائية.