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بريطانيا: مقتل 6 من موظفي الأونروا بقصف إسرائيلي أمر مروع- (تدوينة)

12 - سبتمبر - 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

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لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن مقتل 6 من موظفي الأونروا في قصف للجيش الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمر مروّع.

وأعرب لامي في منشور على منصة إكس، الخميس، عن تضامنه الكامل مع ذوي الضحايا وزملائهم العاملين في مجال الإنقاذ والمساعدات.

وأكد وجوب أن يكون عمال الإغاثة قادرين على أداء مهامهم بأمان، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى وقف فوري للنار وإطلاق سراح الرهائن”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس: “يجب ألا نسمح بالاستهانة بحياة العاملين في المجال الإغاثي”.

وأضاف في بيان: “علينا أن نضمن محاسبة الذين يرتكبون جرائم حرب. وأيرلندا ستواصل دعم الأمم المتحدة والأونروا”.

وأمس الأربعاء، شنت طائرة إسرائيلية غارة على مدرسة “الجاعوني” التابعة للأونروا بمخيم النصيرات وتؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء و6 من موظفي الوكالة الأممية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول عمر علي:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 5:01 ص

    تصريحات ثم تصريحات شجباً للجراءة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحت موظفي الامم المتحدة ولن هل يعلم ان اسراءيل ستعير اي اهتمام لهذه التصريحات طالما إنهآ تفتقد إلى واجب التطبيق وهذا لن يتم إلا اذا وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على اصدار قرار ملزم من مجلس الأمن للأمم المتحدة يتضمن فرض عقوبات على اسراءيل لخرقها الداءم لقرارات الامم المتحدة واستمرار اسراءيل في حرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

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