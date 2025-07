بريطانيا: مقتل 6 من موظفي الأونروا بقصف إسرائيلي أمر مروع- (تدوينة)

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن مقتل 6 من موظفي الأونروا في قصف للجيش الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمر مروّع.

وأعرب لامي في منشور على منصة إكس، الخميس، عن تضامنه الكامل مع ذوي الضحايا وزملائهم العاملين في مجال الإنقاذ والمساعدات.

وأكد وجوب أن يكون عمال الإغاثة قادرين على أداء مهامهم بأمان، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى وقف فوري للنار وإطلاق سراح الرهائن”.

Reports of six @UNRWA staff members being killed in an Israeli strike are appalling. My thoughts are with their families and all those who continue to carry out lifesaving work. Aid workers must be able to do their jobs safely.

We need a ceasefire and hostage release deal now.

— David Lammy (@DavidLammy) September 12, 2024