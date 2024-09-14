بريطانيا: وزارة الداخلية تفرض التحول الرقمي الكامل لاستخدام التأشيرة الإلكترونية في الإقامة والسفر

لندن ـ «القدس العربي»: يشهد نظام إثبات التأشيرة والإقامة في بريطانيا عملية تحول رقمية كاملة سيتم بموجبها إنهاء العمل ببطاقة الإقامة البيومترية المعروفة باسم BRP – Biometric residence permit.

وبذلك سيتعين على الأشخاص الخاضعين لنظام التأشيرات والإقامة، استخدام التأشيرة الإلكترونية المعرفة اختصارا بـ E-Visa حيث ستنتهي صلاحيات بطاقات الـ BRP بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 ليبدأ العمل بالتأشيرة الإلكترونية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2025.

ما هي التأشيرة الإلكترونية؟

قامت وزارة الداخلية البريطانية بنشر تعريفها للتأشيرة الإلكترونية فقالت إنها «عبارة عن سجل عبر الإنترنت لحالة الهجرة الخاصة بك وشروط إذنك للدخول إلى المملكة المتحدة أو الإقامة فيها، وسوف تحتاج إلى إنشاء حساب عبر موقع UKVI لتتمكن من الوصول إلى التأشيرة الإلكترونية الخاصة بك».

وأوضحت الوزارة: «لا يؤثر تحديث مستندك الفعلي إلى تأشيرة إلكترونية، على حالة الهجرة الخاصة بك أو شروط إذنك للدخول إلى المملكة المتحدة أو الإقامة فيها».

وأضافت أنه «في المستقبل، ستتمكن من استخدام التأشيرة الإلكترونية للسفر إلى المملكة المتحدة – لن تحتاج إلى حمل مستند مادي، باستثناء جواز سفرك الحالي، الذي يجب تسجيله في حساب UKVI الخاص بك. وحتى نهاية عام 2024 ستحتاج إلى الاستمرار في حمل وثيقتك المادية عند السفر، إذا كانت لديك واحدة».

وعن فوائد التأشيرات الإلكترونية تقول الوزارة إنها «تأشيرات آمنة ولا يمكن فقدانها أو سرقتها أو العبث بها، على عكس المستندات المادية، ولن تحتاج إلى الانتظار أو جمع مستند مادي بعد البت في طلبك… سيكون إثبات حالتك على حدود المملكة المتحدة أسرع وأسهل، ومشاركة حالتك مع أطراف ثالثة مثل أصحاب العمل وأصحاب العقارات».

ويعني هذا التعريف من الوزارة أنه عبر استخدام التأشيرة الإلكترونية سيتم إثبات إقامات الأفراد العاملين وقانونية وضعهم في البلد أمام أصحاب العمل بحيث تكون التأشيرة بمثابة شهادة تعريفية عن الحالة القانونية لصاحبها.

وعن ذلك توضح الوزارة: «يمكنك مشاركة معلومات حالة الهجرة الخاصة بك مع أطراف ثالثة، مثل أصحاب العمل أو الملاك، عن طريق إنشاء (رمز مشاركة) في خدمة العرض والإثبات، ما سيمنحهم وصولاً محدودا بفترة زمنية، إلى معلومات حالة الهجرة الخاصة بك. ويمكنك الحصول على (رمز مشاركة) جديد عندما تحتاج إليه «.

تحول غير تلقائي

لكن الأمر لن يكون حدثا عاديا أو تحولا تلقائيا بل إنه يستلزم من الشخص المعني بالإقامة أن يقوم بنفسه بإنشاء حساب إلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية UKVI يتضمن عنوان البريد الإلكتروني ورمز المرور، ثم يتم تأكيد هوية المستخدم بتلقيه رسالة عبر هاتفه المحمول ليقوم بعدها بإدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة بما فيها رقم جواز سفره الفعلي وبقية البيانات الخاصة، إضافة إلى قيامه بأخذ صورة شخصية بشكل مباشر عبر تطبيق خاص يتم تحميله على هاتفه المحمول، بحيث يتشكل سجل إلكتروني لحالة الهجرة وشروط الإقامة المرتبطة بالمعلومات الشخصية وجواز السفر المعتمد.

وعن ذلك تقول وزارة الداخلية البريطانية: «بمجرد إنشاء حساب UKVI الخاص بك، ستتمكن من مشاهدة تفاصيل التأشيرة الإلكترونية الخاصة بك عبر الإنترنت، منها على سبيل المثال نوع الإذن الخاص بك، وموعد انتهاء صلاحيته، وشروط إقامتك في المملكة المتحدة. ويمكنك تحديث معلوماتك الشخصية في الحساب الخاص بك، مثل تغيير تفاصيل الاتصال الخاصة «.

وقامت وزارة الداخلية على مدى الشهور الماضية بإرسال دعوة عبر البريد الإلكتروني، ولكنها أوضحت في 6 آب/أغسطس 2024 أنه يمكن لحاملي بطاقات الـ BRP إعداد حساباتهم والوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية فورا، من دون الحاجة إلى انتظار دعوة منها عبر البريد الإلكتروني، مع العلم أن نظام العمل بالبطاقة البيومترية سيبقى فعالا حتى نهاية العام، وبالتالي فإن استخدام السجل الإلكتروني سيتم تفعليه بداية العام المقبل رغم أن ذلك السجل سيصبح جاهزا ومتاحا لصاحبه عند الانتهاء بنجاح من عملية التسجيل.

وبالتالي سيظل السفر يتطلب استخدام جواز السفر وبطاقة تصريح الإقامة البيومتري حتى نهاية عام 2024 على أن يكون جواز السفر المرتبط بالبطاقة هو ذاته المستخدم أثناء حجز بطاقة السفر حيث سيقوم الموظفون المعنيون في المطارات بالتأكد من هويات حاملي البطاقات البيومترية كما هو معتاد حتى نهاية العام الحالي.

وعن ذلك توضح الوزارة بالقول: «سيتم ربط تأشيرتك الإلكترونية بجواز سفرك في حسابك الخاص بك. ويجب عليك تحديث تفاصيل جواز السفر أو بطاقة الهوية الخاصة بك وإخبارنا بأي تغييرات، بحيث يمكن التعرف على حالة الهجرة الخاصة بك بسهولة على حدود المملكة المتحدة، وستظل بحاجة إلى حمل جواز سفرك الحالي معك».

وتضيف: «إذا أخبرتنا أن لديك جواز سفر جديدا وما زلت تنتظر التأكيد على تحديث حساب UKVI الخاص بك، فيجب عليك أيضا حمل وثيقتك القديمة معك، إن أمكن، لتجنب التأخير غير الضروري على الحدود».

وبالنسبة للأفراد الذين حصلوا على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة قبل تطبيق بطاقات الـ BRP،وكانت إقامتهم مثبتة من خلال ختم أو ملصق في جواز سفر منتهي الصلاحية، فيتعين عليهم تقديم طلب إلى وزارة الداخلية، لكي توافق على قيامهم بإعداد حساب على منصتها والوصول إلى تأشيرتهم الإلكترونية.

أما إذا كان الشخص مواطنا بريطانيا أو إيرلنديا، ويحمل جواز سفر بريطاني أو إيرلندي، فلن يحتاج إلى تأشيرة إلكترونية أو فتح حساب UKVI ولا يحتاج إلى القيام بأي شيء، سوى الاستمرار في استخدام جواز السفر لإثبات وضعه القانوني في المملكة المتحدة.

لكن إذا كان الشخص مواطنا بريطانيا ومواطنا لدولة أخرى (غير إيرلندا) أو لديه حق الإقامة في المملكة المتحدة وليس لديه جواز سفر بريطاني، فقد يحتاج إلى اتخاذ إجراء ما في المستقبل حيث ستقوم وزارة الداخلية بالإعلان لاحقا عن أي تحديث على منصتها الخاصة:

https://www.gov.uk