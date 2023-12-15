بريطانيا وشركاؤها يطالبون إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

لندن: دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الدول في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إن “ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول”.

وتابعت “يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية”.

(رويترز)