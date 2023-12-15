سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا وشركاؤها يطالبون إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

15 - ديسمبر - 2023

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لندن: دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الدول في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إن “ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول”.

وتابعت “يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 12:40 م

    لعنة الله على بريطانيا وشركاؤها العنصريون البغيضون المقيتون عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 12:46 م

    على بريطانيا اللصة التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين منذ 1948 اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و الانكسار على يد الدب الروسي يا بيلوسي عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🐒🔥

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 12:49 م

    ذر رماد في العيون، ريثما يجهزون على فلسطينيي غزة يتابعون الضوء الأخر

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