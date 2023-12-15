بريطانيا وشركاؤها يطالبون إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

لندن: دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الدول في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إن “ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول”.
وتابعت “يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية”.
(رويترز)
لعنة الله على بريطانيا وشركاؤها العنصريون البغيضون المقيتون عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🔥
على بريطانيا اللصة التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين منذ 1948 اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و الانكسار على يد الدب الروسي يا بيلوسي عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🐒🔥
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