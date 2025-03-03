بريطانيا وفرنسا لم تتفقا على مقترح هدنة في أوكرانيا 

رجال الإطفاء يعملون في موقع هجوم مسيّرة روسية على مبنى سكني في خاركيف. 2 مارس 2025

لندن: قال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة لوك بولارد، الإثنين، إن فرنسا وبريطانيا لم تتفقا على اقتراح هدنة جزئية في أوكرانيا تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.

أفاد ماكرون صحيفة “لو فيغارو”، الأحد، بأن لندن وباريس اقترحتا هدنة مدتها شهر في أوكرانيا “جواً وبحراً وفي منشآت الطاقة”.

وذكر ماكرون أن الهدنة لن تشمل المعارك الميدانية، أقله في البداية.

قال بولارد لإذاعة “تايمز”: “لم يتم التوصل إلى اتفاق على شكل الهدنة”.

وأضاف: “لكننا نعمل مع فرنسا وحلفائنا الأوروبيين للبحث في مسار كيفية.. التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا”.

وأشار مصدر في الحكومة البريطانية، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى وجود “الكثير من الخيارات المطروحة على الطاولة، وهي موضع مباحثات إضافية مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين، لكن لم يتم الاتفاق على هدنة لمدة شهر واحد”.

جاءت تصريحات ماكرون بعدما عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محادثات أزمة بشأن أوكرانيا مع القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته وكندا في لندن، الأحد.

وقال ناطق باسم داونينغ ستريت: “كما قال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحافي، نحتاج ونريد تحقيق التقدم بزخم، ونشعر بالرضا لأن قمة اليوم (الأحد) مكّنت المحادثات من المضي قدماً. ستتواصل هذه المحادثات بوتيرة سريعة”.

(أ ف ب)