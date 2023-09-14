سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبقي عقوبات إيران المرتبطة بالصواريخ الباليستية

منذ 46 دقيقة

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل- (رويترز)

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بروكسل: قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية ومن المفترض أن تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.

وأضاف بوريل في بيان “يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

ومضى قائلا إنهم “عبروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات… في 18 أكتوبر 2023”.

(رويترز)

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