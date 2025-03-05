بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بشأن دخول المساعدات لغزة

برلين: قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك اليوم الأربعاء إنه ينبغي على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وجاء في البيان “ندعو حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق لسكان غزة”.
(رويترز)
يجب ان تطلب الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن للامم المتحدة لاصدار قرار يطالب اسراءيل إلى التوقف عن منع وصول المساعدات الانسانية إلى غزة. وفي حالة استخدام الفيتو في عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لاصدار قرار مماثل.