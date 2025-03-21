ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إلى “العودة الفورية لوقف إطلاق النار” في غزة

برلين: دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مساء الجمعة إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبدأت إسرائيل الثلاثاء هجوما جديدا على القطاع المتضرر من الحرب أنهى الهدوء النسبي منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير.

وقال الوزراء في بيان مشترك إن “استئناف الغارات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة مأسوية إلى الوراء بالنسبة لأهالي غزة. إننا نشعر بالفزع إزاء الخسائر في صفوف المدنيين وندعو بشكل عاجل إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار”.

جاء النداء المشترك بعد أن هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة بضم أجزاء من قطاع غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “جميع الأطراف إلى إعادة الانخراط في المفاوضات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وجعله دائما”.

وأضاف الوزراء أن على حركة حماس أن تطلق سراح العشرات من الرهائن المتبقين في القطاع الفلسطيني وأنها “يجب ألا تحكم غزة ولا تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن”.

كما قالوا إن على إسرائيل أن “تحترم القانون الدولي بشكل كامل” وتسمح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

(أ ف ب)