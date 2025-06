بريطانيا: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيجلب الراحة للمدنيين- (تدوينات)

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء إن “وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيوفر قدرا من الارتياح للسكان المدنيين في لبنان وشمال إسرائيل”، وحث على إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

My statement on the ceasefire between Israel and Lebanese Hizbollah. pic.twitter.com/ZAxApKpJIT

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 26, 2024