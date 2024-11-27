بريطانيا: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيجلب الراحة للمدنيين- (تدوينات)

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء إن “وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيوفر قدرا من الارتياح للسكان المدنيين في لبنان وشمال إسرائيل”، وحث على إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

My statement on the ceasefire between Israel and Lebanese Hizbollah. pic.twitter.com/ZAxApKpJIT — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 26, 2024

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق اليوم إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء، بعد موافقة الجانبين على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف بايدن، الذي أدلى بتصريحاته في البيت الأبيض بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الاتفاق بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأوضح أن القتال سينتهي في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش).

وقال ستارمر عبر منصة إكس “يجب أن نرى تقدما على الفور نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون نقطة تحول لبناء زخم نحو السلام الدائم في الشرق الأوسط.

The ceasefire agreement between Israel and Lebanese Hizbollah offers hope. My statement: pic.twitter.com/ihR00oJqkT — David Lammy (@DavidLammy) November 26, 2024

وأضاف على منصة إكس “ستواصل المملكة المتحدة دعم الدور الأساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الحفاظ على السلام على طول الخط الأزرق وكذلك القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها القوة العسكرية الشرعية الوحيدة في لبنان”.

(رويترز)