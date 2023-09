بريطانيون يتظاهرون للمطالبة بانضمام بلادهم مجدداً للاتحاد الأوروبي- (فيديوهات)

لندن: تظاهر مئات البريطانيين في وسط لندن، السبت، وهم يلوّحون بأعلام الاتحاد الأوروبي للمطالبة بعودة بريطانيا إلى التكتل.

وتجمع المشاركون في “المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام” بالقرب من حديقة هايد بارك، حيث انطلقوا باتجاه ساحة البرلمان، بينما أطلق سائقون مؤيدون أبواق سياراتهم.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “طريق الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا”، و”انضموا مجدداً وابتهجوا”.

وتدعم حركة “المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام” عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي خرجت منه إثر استفتاء عام 2016.

وجرى خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون التفاوض على اتفاق الخروج “بريكست”، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة عام 2025.

وقال بيتر كور، الشريك المؤسس لـ “المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام” إنه قرر تنظيم التظاهرة لأنه “شَعَرَ كأن الجميع قد يئسوا” من القضية.

وأضاف كور، وهو سائق شاحنة من مدينة ديربي بوسط بريطانيا، لوكالة “بي آيه” المحلية: “لقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطأً فادحاً، ونحن جميعاً، وخصوصاً الطبقة العاملة والفقراء، ندفع ثمنه، وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك”.

ونفى زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، الجمعة، رغبته بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن دفعت تعليقاته الأخيرة حزب المحافظين الحاكم إلى اتهامه بالرغبة في “إلغاء بريكست”.

