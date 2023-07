بريطانيّة تؤكد أنها تعرفت إلى هوية “جاك السفاح”

لندن: أكدت إحدى حفيدات شرطي بريطاني شاركَ في الاستقصاءات بشأن “جاك السفاح” أنها اكتشفت هوية الرجل الذي نفّذ سلسلة جرائم قتل استهدفت عاملات جنس في شرق لندن، أواخر القرن التاسع عشر.

على مرّ السنين، لفّ الغموض هوية السفاح الشهير، وحامت الشبهات حول عشرات الأشخاص، بينهم أفراد من العائلة الملكية ورؤساء وزراء.

في كتاب يُنشر الشهر المقبل، حددت سارة باكس هورتون، سليلة ضابط شرطة في قلب التحقيق، هايام هايمز كـ “جاك السفاح”، بناءً على توصيفات شهود.

وأكدت هورتون، في تصريحات أوردتها صحيفة “صنداي تلغراف”، أن هذه المرة الأولى التي تتم فيها تسمية هايام هايمز، صانع السيجار المصاب بالصرع ومدمن الكحول الذي أمضى فترات طويلة لاجئاً، باسم “جاك السفاح”.

أصيب هايمز في حادث أدى إلى تدهور حالته ومنعه من العمل. وبحسب نظرية الكاتبة، التي نشرتها “صنداي تلغراف”، كان هايمز يعنّف زوجته بانتظام، بحجة أنها كانت تخونه، وأُوقف بعد مهاجمته لها ولوالدتها بواسطة ساطور.

