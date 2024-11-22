سياسة | دولي

بريطاني يعترف بإحراق منشأة مرتبطة بأوكرانيا في لندن وتلقي أموال من مخابرات أجنبية

منذ ساعة واحدة

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لندن: اعترف رجل بريطاني اليوم الجمعة، بأنه نفذ هجوما أحرق فيه ملكية تجارية ذات صلة بأوكرانيا في لندن، وأنه تلقى مبلغا ماليا من جهة مخابراتية أجنبية، وذلك في قضية ربطها الادعاء العام بروسيا.

وأقر جيك ريفز البالغ 22 عاما، بالذنب أمام محكمة ووليتش الملكية في لندن، في تهم الإحراق شديد الخطورة لمقر في منطقة صناعية في شرق لندن في مارس/ آذار الماضي.

كما أقر بتهمة بموجب قانون الأمن القومي الجديد في بريطانيا، وهي الحصول على نفع مادي من جهاز مخابرات أجنبي.

بينما نفى تهمة أخرى بموجب القانون نفسه وهي الضلوع في الإعداد لفعل يعرض حياة شخص للخطر، أو يشكل خطرا جسيما على صحة العامة أو سلامتهم، وقال ممثلو الادعاء العام إنهم لن يسعوا إلى إدانته في تلك التهمة.

(رويترز)

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