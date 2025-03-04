بري: الاحتلال الإسرائيلي امتد لإقامة شريط حدودي داخل أراضي لبنان 

بيروت: قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إن “الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على التلال الخمس الحدودية بل امتد لإقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها بري لجريدة “الديار” اللبنانية، بشأن آخر المستجدات السياسية والأمنية في بلاده والمنطقة.

وأفاد بري بأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة على الأرض، ويطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

وأوضح أن لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية سواء متعلقة بسلاح المقاومة شمال نهر الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية.

إقليميا، شدد بري على أن إسرائيل لا تكتفي بمحاولة فرض أمر واقع في لبنان بل تسعى للتدخل بشؤون دول الجوار خاصة سوريا عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وادعاء حماية بعض المكونات مثل الدروز.

(الأناضول)