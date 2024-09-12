بري: لبنان لا يريد الحرب لكنه قادر على الدفاع عن نفسه

بيروت: ثمن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عاليا، اليوم الخميس،مواقف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من مجريات عدوان إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، مؤكدا أن لبنان لا يريد الحرب ولكنه قادر على الدفاع عن نفسه .

جاء ذلك خلال استقبال بري اليوم بوريل والوفد المرافق بحضور سفيرة الإتحاد لدى لبنان ساندرا دو وال حيث جرى خلال اللقاء “عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال بري للموفد الأوروبي :” لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفيل في الناقورة في جنوب لبنان”.

وحول الوضع السياسي الداخلي اعتبر بري أن “الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستوريا وخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الاستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة “.

وكان بوريل ، الذي يزور لبنان على رأس وفد من المفوضية ، وصل أمس الأربعاء والتقى النائب السابق وليد جنبلاط بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ، كما التقى صباح اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

بوريل: حرب غزة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة لا سيما لبنان

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة “تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة وخصوصاً في لبنان”.

وقال بوريل: “الحرب في غزة مأساة مروّعة للمدنيين الفلسطينيين وندين القتل الوحشي للمدنيين ونحثّ على إنهاء الحرب فوراً”.

وأضاف أن الشعب اللبناني “يتطلع إلى السلام والاستقرار بدلاً من الحرب، والاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني للمساعدة في التغلب على التحديات”.

وأردف بوريل: “الحرب ليست محتومة وتعتمد على الإرادة في تجنبها”.

وأوضح أن “التنفيذ الكامل للقرار الدولي 1701 ينبغي أن يمهّد الطريق إلى تسوية شاملة بما فيه ترسيم الحدود البرية”.

ولفت بوريل، إلى أن “طبول الحرب لم تتوقف منذ زيارتي للبنان في يناير/ كانون الثاني الماضي”.

وقال: “نريد الحد من التصعيد العسكري وندعو كل الأطراف لإتباع هذا النهج”.

وأضاف بوريل: “السلام يقتضي حصول الفلسطينيين على دولتهم ونعمل بكل الطرق على وقف إطلاق النار في غزة ولكن ليس لدينا عصا سحرية”.

من جهته قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إن “السلام الدائم في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية”، مؤكداً التزام لبنان بالقرار 1701 .

والأربعاء، وصل بوريل على رأس وفد من المفوضية الأوروبية من القاهرة إلى بيروت، وزار مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في الناقورة، والتقى بقوات حفظ السلام من بعض دول الاتحاد الأوروبي.

( وكالات )