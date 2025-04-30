بري للوفد الأمريكي: التمادي الإسرائيلي في العدوان يصيب مسيرة تعافي الدولة

بيروت ـ «القدس العربي»: استأثرت جولة رئيس ‏لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز ورفيقه الجنرال مايكل ليني على المسؤولين اللبنانيين بالأضواء للوقوف على طبيعة الموقف الامريكي من الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي بلغت أخيراً الضاحية الجنوبية لبيروت من دون التذرع بإطلاق صواريخ نحو الحدود الجنوبية.

وبعد الاستفسارات حول نتائج الجولة وسبب انضمام جنرال جديد إلى الوفد، أعلنت السفارة الأمريكية في بيان «أن رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال جيفرز اجتمع مع القيادة اللبنانية وقيادة «اليونيفيل» في بيروت، برفقة الجنرال مايكل ليني، الذي انضم إلى اللجنة كقائد عسكري أمريكي رفيع بدوام كامل في بيروت لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأمريكي».

ونقل البيان عن ليني قوله: «أنا ممتنٌّ لفرصة المشاركة في هذه المهمة التي هي على هذا القدر من الأهمية، ومتفائلٌ جدًا بالمستقبل. الجيش اللبناني معروفٌ بكونه قوة فعالة، وقد أظهرت لقاءاتي مدى التزامه بضمان السلام والاستقرار».

اضاف بيان السفارة: «سوف يعمل الجنرال ليني بشكل وثيق مع الجيش اللبناني و«اليونيفيل» وفرنسا واللجنة الفنية العسكرية للبنان لتمكين الجيش اللبناني من توفير الأمن وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل. وإدراكاً لأهمية وقف الأعمال العدائية، سوف يبقى الجنرال جيفرز مهتماً بلبنان فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى».

من جيفرز إلى ليني

وشملت جولة الوفد برفقة السفيرة الأمريكية ليزا جونسون الرؤساء الثلاثة بدءاً برئيس الجمهورية العماد جوزف عون حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى الوضع في الجنوب وعمل لجنة الاشراف.

وأكد الرئيس عون «ضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين»، مشدداً على «أن الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب لاسيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة»، وأشار إلى «ان ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية».

وشكر عون الجنرال جيفرز على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه اللجنة، وتمنى للجنرال ليني التوفيق في مهامه الجديدة.

ثم انتقل الوفد الامريكي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، وتم البحث في التطورات والمستجدات الميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لبنود القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

عون التقى نظيره في أبو ظبي ويتفق مع رئيس البرلمان حول السلاح

واستهل رئيس المجلس النيابي اللقاء بالإشارة إلى «التمادي الإسرائيلي في الاعتداءات والخروق بشكل يومي في حين أن لبنان التزم بكافة ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الانسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب».

وأكد «أن التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقه إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة استقراراً وإصلاحاً وسيادة»، مطالباً الولايات المتحدة الامريكية «العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق فوراً والرامي إلى تطبيق القرار 1701»، ونُقل عن الجنرال ليني «أن اللجنة ستبدأ اجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع».

سلام للانسحاب الكامل

بعدها، زار الوفد رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد «أن لبنان يلتزم بالاتفاق، والجيش اللبناني يواصل مهامه في توسيع الانتشار لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية»، وشدد «على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقاتها للاتفاق، ووقف الاعتداءات التي تطال مختلف المناطق»، مؤكداً «ضرورة انسحابها الكامل من كل الأراضي والتلال التي تحتلها، كما طالب بضرورة إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين».

وقال الرئيس سلام «إن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها لبنان لتعزيز قدرات الجيش عديداً وعتاداً»، شاكراً للجنرال جيفرز الجهود التي بذلها على رأس اللجنة التي طالب بتفعيل عملها أكثر، متمنياً التوفيق للجنرال ليني في مهامه الجديدة.

كذلك، انعقد لقاء مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة تناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

تزامناً، وصل الرئيس اللبناني إلى دولة الإمارات العربية تلبية لدعوة رسمية من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واستبقها بحديث تلفزيوني إلى محطة «سكاي نيوز» لفت فيها إلى «أن الشعب اللبناني تعب من الحرب لذلك لا يريد سماع لغة الحرب ونحن مع الخيار الدبلوماسي، ونتوقع من الطرفين احترام اتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان». وقال «إننا متفقون مع الرئيس بري بشأن موضوع سلاح حزب الله، والأهم هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط أما الأسلحة الخفيفة فهي ثقافة عند اللبنانيين».

ونفى عون صحة المعلومة عن أن «حزب الله» رفض دخول الجيش لتفتيش أحد المواقع في الضاحية»، مشيراً إلى «أن السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس». وأضاف «الجيش اللبناني يقوم بواجبه من دون أي اعتراض أو مشكلات، والدولة جسم واحد يتشكل من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختلافاتنا مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ليست شخصية، بل هي للصالح العام».

وحول تكلفة إعادة الإعمار، أوضح عون «أن البنك الدولي قدّر التكلفة بـ 14 مليار دولار»، لافتاً إلى «أن الإصلاحات هي مطلب لبناني داخلي قبل أن تكون مطلبًا خارجيًّا ولدينا خطط عملية لكشف الفساد عن طريق الحكومة الإلكترونية».

جولة في الجنوب

وجال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا، على صور وبنت جبيل حيث أدلى بتصريح جاء فيه «ما رأيته في جنوب لبنان كان مؤلمًا وملهمًا في آنٍ واحد»، وقال «إن حجم الدمار في القرى والمراكز الصحية وأنظمة المياه مروّع، لكن الأشخاص الذين التقيت بهم كانوا مصدر إلهام حقيقي. ومن الواضح أنهم يريدون العودة إلى منازلهم، وإعادة البناء، واستئناف حياتهم المنتجة».

كلفة إعادة الإعمار 14 مليار دولار… وريزا: ما رأيته في جنوب لبنان «مؤلم ومُلهم»

واشار إلى «أن الجميع لا يزال يشعر بانعدام الأمن بشكل واضح. كثيرون ما زالوا يفتقرون إلى أساسيات الحياة مثل المياه والكهرباء. ولا يزال عدد كبير من الناس نازحين، بعدما سُوّيت منازلهم بالأرض»، مضيفاً: «تحدث الناس عن حاجتهم إلى السلام، والتنقل الآمن، والخدمات الأساسية، والدعم لإعادة الإعمار. كما شاركوا الصدمات التي مرّوا بها هم وأطفالهم، وأكدوا أهمية معالجة الصحة النفسية في أعقاب ما عاشوه».

وفي المواقف، أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً جاء فيه: «لأنه لا يمكن التفريق بين الجنوب وبيروت وبقية المحافظات اللبنانية، ولأن أهل الجنوب قربان التضحية التاريخية من أجل هذا البلد، ولأن العيش المشترك التزامات مشتركة وعطاءات متبادلة، المطلوب من رئيس الحكومة اللبنانية السيد نواف سلام زيادة عمل وطني للضاحية الجنوبية ليطَّلع بنفسه على الأثمان السيادية الهائلة التي دفعتها الضاحية والجنوب والبقاع من أجل لبنان، وليرى بأم العين حقيقة الركام الوطني الهائل على الأرض، وهو ركام بحجم سيادة وطن وقيامة بلد عزيز مثل لبنان، والقضية قضية شعب وناس وسيادة بلد قبل أي شيء آخر».

المفتي قبلان: برميل بارود

وقال: «لا بد من فهم الضرورات اللبنانية جيداً حتى لا تتحول الضغوط الدولية إلى برميل بارود، واللحظة لتأكيد التضامن الوطني بوجه الإرهاب الصهيوني وتعزيز القوة الوطنية الشاملة بوجه أعتى قوة إقليمية إرهابية مدعومة من واشنطن، والتوقيت الوطني ضرورة للتلاقي وتأكيد الثوابت الميثاقية، واللحظة لحظة تاريخية من أجل لبنان».

ميدانياً، وفي حادث هو الثالث من نوعه في أسبوع، أفيد بأن مواطنين في قانا وجبال البطم في جنوب لبنان قاموا باعتراض دوريات لقوات «اليونيفيل» تابعة للكتيبة الفرنسية على خلفية عدم وجود مرافقة من الجيش اللبناني، دون تسجيل أي إشكال».