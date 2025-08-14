بري لموفد الرئيس اللبناني: ما جرى في الحكومة «خديعة مدبّرة» ولا خلاف بيني وبين «الحزب»

بيروت ـ «القدس العربي»: اختتم أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي في إيران علي لاريجاني زيارته بيروت بلقاء مع أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني. وقد جدد قاسم حسب البيان «الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها ‏المتواصل للبنان ومقاومته ضد العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني».‏ وعلى الرغم من مغادرة لاريجاني، إلا أن طيف الزيارة بقي مخيماً على التصريحات والمواقف في ظل ما رافقها من مناخات سلبية ومن مواقف من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وقطع الطريق على الزائر الإيراني للنقاش في ملف سلاح «حزب الله» كون القرار إتخذ وبات في عهدة الحكومة والجيش اللبناني.

وبخلاف الجو المريح خلال لقاء لاريجاني برئيس مجلس النواب نبيه بري حيث خرج للإدلاء بتصريح يؤكد فيه أهمية المقاومة وضرورة التصدي للمؤامرة التي تُحاك ضد لبنان، منتقداً الورقة الأمريكية وتحديد جدول زمني لحصرية السلاح، فإن اللقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام كانت أجواؤه مشدودة، وارتسمت على وجه سلام لدى التقاط الصور مظاهر التجهم، حيث أبلغ المسؤول الإيراني رفض التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية وشجب التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين.

وقال «قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد»، مضيفاً «لبنان، الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع أغلى الأثمان بوجه إسرائيل، وليس في حاجة إلى دروس من أحد».

بري: امتعاض الشيعة

في غضون ذلك، وعلى الرغم من مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، غير أن الاعتراض مازال مستمراً على الورقة الأمريكية من جانب «حزب الله» و«حركة أمل». ونُقل عن الرئيس نبيه بري قوله لموفد رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال «لا يعتقدن أحد بأنني على خلاف مع حزب الله فهناك موقف شيعي عام ممتعض مما جرى»، وأبلغه بأن «ما حصل ليسَ مقبولاً على الإطلاق، بل هو خديعة مدبّرة، وكان الاتفاق بيننا على مناقشة الورقة الأمريكية وترك الأمور مفتوحة من دون حسم أو تحديد مهلة زمنية، كي نصل إلى توافق». وأفيد بأن رحال قال لرئيس المجلس «لو لم ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة كان الرئيس عون سيعمد إلى رفعها دون قرار سحب السلاح».

السنيورة لتحييد لبنان

في التحركات، زار الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الحكومة نواف سلام داعماً مواقفه و«مندداً بالإجرام الإسرائيلي المتمادي في لبنان والضفة الغربية وغزة»، ومستنكراً «تجول بعض العسكريين الإسرائيليين ولا سيما رئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية».

وتطرق السنيورة مطولاً بعد اللقاء إلى زيارة علي لاريجاني، قائلاً «نريد من إيران أن تكون فعليًا صديقًا للبنان، وأن تحترم لبنان وسيادته، وألا تتدخل في شؤونه الداخلية وتحميل لبنان ما لا يستطيع أن يتحمله، ولذلك ما نتمنى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تسعى كل جهدها لأجل تحييد لبنان عما تحاول أن تلزمه به». وأضاف «أود أن أشيد بالموقف الذي اتخذه فخامة الرئيس، وأيضًا أن نؤيده في هذا المسعى، كما نؤيد وندعم دولة الرئيس نواف سلام في هذه المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح والتقدم في اتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار».

وأضاف السنيورة «أنتهز هذه المناسبة لأقول إن ما نريده في هذه الآونة هو أمران أساسيان وهما الحكمة في التصرف والحزم في المواقف. الحكمة في التصرف من أجل أن ينضوي الجميع في لبنان تحت لواء الدولة، لأن هذا الأمر فيه مصلحة لجميع الأطراف، ولا سيما للبيئة التي ينتمي إليها «حزب الله»، لأننا نعتقد أن هذا العمل من الضروري أن ييسّر «لحزب الله» العودة إلى كنف الدولة. الأمر الثاني، أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يتمكن من خلالها لبنان من الحصول على الدعم الذي يمكّنه من مباشرة عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي تعرضت للهدم والتدمير من قبل إسرائيل، ونعلم أن المستفيد الأول من هذه العملية هي أيضًا بيئة «حزب الله».

لاريجاني اختتم زيارته بيروت بلقاء أمين عام «حزب الله» والسنيورة أشاد بمواقف عون وسلام

ومن بعبدا، عبّر النائب ميشال معوض خلال لقائه الرئيس عون عن دعمه وتأييده لمشروع الدولة، ولمسار إعادة بنائها. وقال «نحن نعيش مرحلة تحول تاريخي. ولدت في عام 1972، وكل ما عرفته في لبنان هو إما دولة مقسمة أو غير موجودة، وبعد اغتيال الرئيس رينيه معوض، عرفت دولة خاضعة للوصايات الخارجية وللهيمنات الداخلية»، مشيراً إلى أنه «لأول مرة نشعر بأن الدولة تعود دولة بالفعل، وهي تقول إنها تريد احتكار السلاح، وبسط سيادة القانون على جميع اللبنانيين، وأن تكون هي المسؤولة عن إدارة علاقات لبنان الخارجية، على أسس السيادة والاحترام مع كل الأفرقاء، ومصلحة لبنان».

معوض: الدولة تعود

ورأى «أن إعادة بناء الدولة ليست موجهة ضد أحد، أو فريق واحد من اللبنانيين، بالعكس هي لكل اللبنانيين، وللخروج من مرحلة المغامرات، وربط لبنان بمصالح خارجية، ومن مرحلة الدم والدمار والافقار، لنعيد بناء لبنان لجميع اللبنانيين، لأبناء الجنوب كما لأبناء الشمال، وللمسلم كما للمسيحي. إعادة بناء الدولة تعني العودة الى الاستقرار، وإعادة الاعمار، وإعادة بناء الاقتصاد لجميع اللبنانيين، ومواجهة الاحتلال، وترسيم الحدود، والدفاع عن لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً، وإعادة الأموال للمودعين والحقوق للبنانيين».

ولدى سؤاله عما يقول لفريق يعتقد أن الورقة الأمريكية هي نتيجة إملاءات، أجاب: «أنا من القوى السياسية التي رجت هذا الفريق كي لا يأخذ لبنان إلى حرب المساندة، والاحتلال، والهزائم. ولكن ما حصل أننا أخذنا لبنان إلى الهزيمة، وربطنا مصيره بمصالح خارجية، وتبين في النهاية أن لا وجود لوحدة الساحات، وكل طرف يتطلع إلى مصلحته الخاصة. وقد أوصلتنا هذه الهزيمة عملياً إلى الاحتلال، والدمار، والإفقار، وإلى كل ما وصلنا إليه».

وكان الرئيس عون قد قال خلال اجتماع مع لاريجاني في بيروت «من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج». وأضاف في بيان صدر عن مكتبه «نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة». وأوضح أن لبنان منفتح على التعاون مع إيران لكن في حدود السيادة الوطنية والاحترام المتبادل. وذكر لاريجاني أن الجمهورية الإسلامية تدعم سيادة لبنان ولا تتدخل في قراراته. وقال بعد محادثات منفصلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقود حركة أمل حليفة حزب الله «نحترم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالتشاور مع المقاومة»، في إشارة إلى «حزب الله».

وأضاف «إيران لم تطرح أي خطة على لبنان، لكن الولايات المتحدة هي من فعلت ذلك، من يملي الخطط والمواعيد النهائية هو من يتدخل في الشؤون اللبنانية». وأردف يقول إن على لبنان ألا «يخلط بين أعدائه وأصدقائه، عدوكم هو إسرائيل، وصديقتكم هي المقاومة». وقال «أوصي لبنان بأن يقدر دائما قيمة المقاومة».

المقداد: السلاح باقٍ

في المقابل، وصف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد زيارة لاريجاني للبنان بأنها «ناجحة»، وقال «إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه، والتدخلات الأمريكية التي تحدث اليوم أكثر من وصاية ‏وإملاءات وأصبحت تنفيذ أوامر».

وسأل المقداد «لماذا نحن نريد ‏أن نكون متفاجئين من هذه الزيارة ونرى أن إيران جاءت لتحتل لبنان من خلالها، فمن يحتل لبنان هي ‏إسرائيل، وبالسياسة الولايات المتحدة وبعض الدول العربية والأجنبية»، مشيراً إلى أن لاريجاني «جاء ليسأل عن سبب عدم البدء بإعادة الإعمار في ‏الجنوب والضاحية وعودة النازحين إلى منازلهم».‏

ولفت إلى «أن سلاح «حزب الله» باقٍ باقٍ وهو شأن داخلي لبناني»، قائلاً: «عندما تخرج إسرائيل من كل ‏الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية».‏

الحوثي ينتقد «نزع السلاح»

وانتقد قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، قرارات تسليم السلاح في لبنان، واعتبر أن خضوع بعض الحكومات العربية للأمريكي والإسرائيلي يعكس ضعفاً ومخاطر على شعوبها، منتقداً إعلان الحكومة اللبنانية تبني الورقة الأمريكية، واصفاً ذلك بالخيانة والتفريط بالسيادة.

وأكد أن الهدف من محاولات تجريد الدول من السلاح هو خدمة المخطط الصهيوني، محذراً من الانسياق وراء هذا المخطط باعتباره كارثة لا يمكن قبولها. كما حذّر من خطورة تنفيذ هذا المشروع في مواجهة «أمة عربية مفككة وخانعة»، ومشيراً إلى أن بعض الدول تتعاون اقتصادياً مع الاحتلال في حين تقاطع أخرى.