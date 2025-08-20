بري لوفد أمريكي في بيروت: نُفاجأ من راعي اتفاق وقف النار بجهود مضادة تستهدف «اليونيفيل»

بيروت ـ «القدس العربي»: لا يزال موضوع التمديد لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان محور مداولات في الداخل والخارج قبل أيام على انعقاد مجلس الأمن الدولي، وقد أثار رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه المسألة في مقر الرئاسة الثانية مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بحضور السفيرة الامريكية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان.

وأطلع بري الوفد الأمريكي على «أن قوات اليونيفيل موجودة في جنوب لبنان منذ عام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان».

وأكد رئيس المجلس أنه «وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الأمريكية على وجه الخصوص لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ 1701 ولاتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علماً ان الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أمريكي وينوب عنه جنرال فرنسي»، سائلاً «كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟».

وفي الجنوب، أعلنت اليونيفيل أمس الأربعاء، عن اكتشاف نفق بطول 50 مترا وعدد من الذخائر الحية قرب بلدة القصير في جنوب لبنان. وقالت اليونيفيل في بيان إنه «خلال عملية ميدانية مؤخرا في جنوب لبنان، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، نفقا يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعدداً من الذخائر الحية قرب القصير. وفقا للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني». وأعلنت اليونيفيل أنها « تواصل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات».

خطة الجيش

واشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى «أن واشنطن تعتبر أن اليونيفيل لم تؤد مهمتها كما يجب، وإسرائيل لا تريد دوراً لها من الأساس، لكن لبنان يواصل اتصالاته للتمديد للقوات الدولية في الجنوب».

وفي حديث إعلامي، لفت الوزير رجي إلى «أن لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح»، واصفاً القرار بأنه «تاريخي للحكومة ولا علاقة له لا بالأمريكيين ولا بإسرائيل فهو مطلب لبناني ومن اللبنانيين». وكشف «أن الجيش اللبناني سيقدم خطته لحصر السلاح في أيلول/سبتمبر وقد يطلب مهلة إضافية لأسبوعين لتقديم خطته، موضحاً «أن لبنان أبلغ الإيرانيين مرارًا برفض التدخل بشؤوننا»، وقال «لا نقبل تسليح إيران لحزب خارج عن الدولة ولم أقابل علي لاريجاني بسبب هجوم قياداته على لبنان».

وتعليقاً على خطاب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، قال: «لا طوائف مهددة في لبنان ولا داعي لضمانات، ومَن يتكلم عن حرب أهلية لديه نية بإشعالها»، معتبراً «أن الطائفة الشيعية رهينة لدى «حزب الله» ويُتاجر بها، والحرس الثوري الإيراني هو من يقود «حزب الله» ويوجهه، وهناك فريق لبناني يحاول إعادة البلاد إلى ما يسمى محور الممانعة»، آملاً «في عودة كل الفرقاء إلى مشروع الدولة».

وفي 5 أغسطس/ آب أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح «حزب الله» في يد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025. وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في «الورقة الأمريكية»، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوب البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية. وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصر تتضامن مع لبنان

تزامناً، ثمّن رئيس الحكومة نواف سلام «مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الداعمة للبنان ولسيادته ووحدته الإقليمية والتطلع لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم برامج إعادة الإعمار».

وجاء موقف سلام خلال اتصال هاتفي جرى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس جوزف عون ولرئيس الوزراء ودعم جهودهما في بسط سلطة الدولة اللبنانية. وأكد عبد العاطي «ما توليه مصر من أولوية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته ويصون أمنه واستقراره».

وتناول الاتصال الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية -اللبنانية على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين، والتي تهدف إلى دفع مسيرة التعاون الثنائي قدماً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودعم برامج اعادة الإعمار في لبنان، وتعزيز آليات التنسيق بين القاهرة وبيروت في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستمع وزير الخارجية الى تقييم رئيس الحكومة اللبنانية للأوضاع الداخلية فى لبنان والجهود الجادة التى يضطلع بها الرئيس عون والحكومة اللبنانية فى دعم الأمن والاستقرار بالبلاد وبسط سلطة الدولة.

وجدد «مواقف مصر الثابتة الداعمة للبنان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى «الاتصالات التى تجريها بلاده مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتى تؤكد وقف أي تدخلات خارجية فى الشأن اللبناني، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام سيادة لبنان وأجوائه وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، ووجوب انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار 1701 بشكل كامل دون انتقائية»، مشددًا «على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها في خدمة الشعب اللبناني الشقيق».

قرار الحكومة

كذلك، أبلغ عدد من زوار سلام دعمهم لقرارات الحكومة بينهم عضوٍ «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله الذي قال «كان هناك نقاش حول العديد من الملفات، ولكن يبقى النقطة الأساسية المركزية التي تم التطرق اليها مع الرئيس سلام، هو الموقف الوطني الكبير الذي أخذته الحكومة في قرارها الأخير في موضوع بسط سيادة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية، وكان لهذا الموضوع تأثير على صعيد الداخلي اللبناني وعلى مواقف أطراف سياسية لبنانية، ومن الطبيعي ان يكون هناك تمايز في المواقف واعتراضات ربما، وتساؤلات تبقى بإطار التسوية الإقليمية والدولية والتي هي غير ناجزة حتى الآن، فالإقليم ملتهب والملف غير واضح المعالم خاصة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وفي إطار الضبابية حول موضوع حل الدولتين في فلسطين، والوضع المتأزم والمتفاقم بسوريا، فكل هذه الملفات لها تاثير مباشر على الصعيد اللبناني».

اضاف: «نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سلام وإلى جانب الحكومة بصفتي أولاً كنائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، بكل مواقفه الوطنية وسنستمر في محاولة حماية الاستقرار في البلد على قاعدة الوحدة الوطنية، وأن نستمر بالإصلاحات الاقتصادية، وان نتابع عملنا الدبلوماسي والجهد الكبير لحماية لبنان لتطبيق كل مندرجات القرار 1701، ومن ضمنها انسحاب إسرائيل واعادة الأسرى وقف الاعتداءات والاغتيالات، ودولته حريص على هذا الملف وأن يكون هناك تجاوب عبر الوسطاء الذين يزورون لبنان لجلب ضمانات والتزامات من إسرائيل لتنفيذ القرار، ووجدنا عند دولة الرئيس كل التفهم والوضوح في الموقف الذي يحمي لبنان واستقراره ومستقبله، فلا استقرار من دون توافق سياسي حكماً، وفي نفس الوقت لا استثمارات ولا تعافي اقتصادياً دون استقرار أمني وسياسي».

العشائر العربية

وتابع: «بصفتي نائباً عن إقليم الخروب نؤكد أنه من غير المقبول التطاول على موقع رئاسة الحكومة، ومن يستسهل الهجوم على دولة الرئيس بالموقع والشخصي، أتمنى أن يتراجع عن هذه المواقف لأن دولة الرئيس يمثل وله شرعية ولديه ثقة مجلس النواب، وهناك التفاف وطني غير قليل حول مواقفه وموقعه».

وعرض الرئيس سلام مع وفد من العشائر العربية برئاسة الشيخ بدر عبيد لمعاناة قرى العشائر في الجنوب التي تهدّمت كلياً جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وجرى البحث في موضوع التعويضات العادلة لأهلها وسبل إعادة إعمارها. كذلك ناقشنا عدداً من القضايا الخدماتية والحياتية التي تخص أبناء العشائر في مختلف المناطق، بما يعزز حضور الدولة ويخفف من معاناة المواطنين.

ووجّه الشيخ عبيد «تحية تقدير وإجلال إلى الرئيس سلام، الرجل الذي أثبت بحكمته وصلابته وإدارته الرشيدة أن الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات التاريخية التي تعيد الاعتبار للشرعية الدستورية وتثبت مفهوم السيادة الوطنية»، قائلاً «لقد شكّل قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها محطة مفصلية في مسار بناء الدولة العادلة والقوية، دولة القانون التي لا سلاح فيها إلا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية»، معلناً «الوقوف الكامل خلف هذا القرار الوطني، والالتزام بدعم مقام رئاسة مجلس الوزراء، صوناً للاستقرار، وحمايةً للدولة، وتأكيداً على أننا كنا وسنبقى الحاضنة الوفية لشرعية الدولة اللبنانية».

وحضر وفد من رؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا برفقة الوزير السابق محمد رحال الذي رأى «‏ان لبنان يمر بمرحلة مفصلية ومهمة، إما نحن اليوم مع الدولة أو سنتحول إلى دولة مارقة وفاشلة وليس لديها أي دور في محيطها»، وقال «أثنينا على مواقف الرئيس سلام وعلى مواقف الحكومة، وأكدنا وقوفنا إلى جانبه بكل القرارات التي تتخذها الحكومة نحو إنشاء دولة وإنشاء مؤسسات ومساواة بين جميع المواطنين، ونحن نريد الدولة والمؤسسات والسيادة والاستقلال، كما اننا نريد حصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير، نريد أن تحكمنا المؤسسات والقضاء بشكل متساو بين جميع اللبنانيين».