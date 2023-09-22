بري مستاء من الاعتراض المسيحي على مبادرته: “يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي”

بيروت-“القدس العربي”: في انتظار تطورات جديدة على المسرح الرئاسي، لوحظ أن الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري يترنّح بدليل إقراره بحجم الاعتراض المسيحي على هذه الدعوة والذي وصل إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أعلن صراحة “لم أقل إنني مع الحوار”.

وعبّر الرئيس بري عن استيائه من رفض القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لمبادرته، وقال “يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي”، منتقداً في حديث إلى “نداء الوطن” الشروط التي وضعها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للمشاركة في الحوار قائلاً “شفنا الحمولة اللي حطها باسيل في خطابه الاخير واللي ما بدو يزوّج بنته بيغلّي مهرها”.

وردّ النائب باسيل على الرئيس بري من دون تسميته، مغردا على منصة “إكس”: “ما فهمت كيف الحرص على الحوار لانتخاب رئيس هو رفض للحوار؟! كل شغله لها شروطها وظروفها لحتى تنجح.

وتساءل باسيل “إذا قلنا إنه لازم نتفق بالحوار على برنامج العهد بخطوطه العريضة حتى ننتخب رئيس على أساسه وينجح بعهده، منكون عم نرفض الحوار أو حريصين على إنجاح العهد؟! إذا قلنا إنو رؤساء الأحزاب لازم يكونوا بالحوار لحتى يكون في قرار مش بس كلام، منكون عم نرفض الحوار؟!”.

وتابع “إذا قلنا إنو بدنا إدارة محايدة وليس ترؤس من طرف أساسي بالنزاع لحتى يكون في توازن ونتيجة توافقية، منكون عم نرفض الحوار او عم نؤمن نجاحه؟! اذا قلنا ان الحوار ما لازم ياخد شكل تقليدي وطاولة مستديرة فقط، بل نخلق ظروفاً للبحث الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف والجماعي لكي يكون هناك فرصة حقيقية للإنقاذ وليس كلام نمطي على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس، فهل قول الحقيقة والواقع يعني رفض للحوار أو تحصين له؟”.

وختم “نحنا قلنا ونكرر أننا مع حوار جدّي ينجح، من لا يريد الحوار هو من يرفض تأمين ظروف النجاح له”.

ما فهمت كيف الحرص على الحوار لانتخاب رئيس هو رفض للحوار؟! كل شغلة لها شروطها وظروفها لحتى تنجح. اذا قلنا انه لازم نتفق بالحوار على برنامج العهد بخطوطه العريضة لحتى ننتخب رئيس على اساسه وينجح بعهده، منكون عم نرفض الحوار أو حريصين على إنجاح العهد؟!

إذا قلنا إنو رؤساء الأحزاب لازم… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 22, 2023

بدوره، ردّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، على رئيس المجلس بقوله: “الكنيسة اكيد بتشفي ان كانت قريبة او بعيدة، بس الكنيسة أُصول ودستور، مش إبداعات ظرفية”، وأضاف “خلّينا نلتزم بالدستور الوطني ونطبّق القوانين العامة ومش عايزين حد من بعيد، فينا نعيش سوا بسلام”.

الكنيسة اكيد بتشفي ان كانت قريبة او بعيدة، بس الكنيسة اصول ودستور، مش ابداعات ظرفية. خلّينا نلتزم بالدستور الوطني ونطبّق القوانين العامة ومش عايزين حدى من بعيد، فينا نعيش سوا بسلام. — Fadi Karam (@drFadiKaram) September 22, 2023

في غضون ذلك، كان البطريرك الراعي يواصل زيارته الى استراليا ويطلق المواقف، وتوجّه إلى المسؤولين الأستراليين بالقول “أسلمكم قضية لبنان الذي هو مساحة حرية وحوار الحضارات في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، ونريد منكم دعم لبنان في المحافل الدولية”، وتحدث عن “الخشية على حياد لبنان الإيجابي الذي هو من صميم هويته ويبعده عن محاور النزاعات الإقليمية والدولية”، معتبراً أنه “عندما كان التأثير المسيحي فاعلاً كان لبنان سويسرا الشرق وبدأ هذا التأثير بالانحسار، وها هو اليوم يُهمّش بعدم انتخاب الرئيس الماروني بقدرة معطلي هذا الانتخاب المعروفين وما من قوة تردعهم، ولا ندري ما السبب طالما أن المرشحَين موجودان”.

الراعي: عندما كان التأثير المسيحي فاعلاً كان لبنان سويسرا الشرق وبدأ هذا التأثير بالانحسار

وعرض الراعي لخطر النزوح السوري وقال: “فاق عدد النازحين السوريين في لبنان المليونين، وهذا عبء مخيف سياسياً وأمنياً واقتصادياً وثقافياً، والمجتمع الدولي لا يريد سماع أي كلام عن عودتهم لأسباب سياسية، ونقول للنازحين إن سوريا وطنهم وعليهم الحفاظ عليه ولبنان على فوهة بركان”، سائلاً “لماذا يُعاقب المجتمع الدولي لبنان؟ هل لأنه فتح أبوابه للنازحين السوريين؟”، مضيفاً “مطلوب من الأسرة الدولية تأمين المساعدات للنازحين في سوريا لا في لبنان”.

الراعي: نقول للنازحين إن سوريا وطنهم وعليهم الحفاظ عليه ولبنان على فوهة بركان

وكان موضوع منح إفادات سكن للنازحين السوريين من قبل مفوضية شؤون اللاجئين تفاعل واستدعى مواقف رافضة لهذا التصرف، ودان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ما سمّاه “التعدي الصارخ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على السيادة اللبنانية بإعطاء إفادات سكن للسوريين”، وطالب “الحكومة باتخاذ القرارات والتدابير الفورية لوقف هذا التعدي وإبطال مفاعيله”، مؤكداً “أن هذا الوضع يقتضي محاسبة أي مسؤول لبناني عن هذا الانتهاك الصارخ للدستور والقوانين، واتخاذ تدابير صارمة بوجه المفوضية”.