بري يحدد جلسة انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير

بيروت- “القدس العربي”:
في خطوة مفاجئة، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني/ يناير.
وقال في مستهل الجلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين: “كما وعدت أنه بعد وقف إطلاق النار سأحدد جلسة لانتخاب الرئيس، فأنا أعلن منذ الآن تحديد 9 كانون الثاني موعداً للجلسة”.
وتزامنت خطوة الرئيس بري مع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت للتداول مع القيادات اللبنانية في موضوع انتخاب الرئيس.
وكانت آخر جلسة انعقدت في 9 حزيران/ يونيو 2023، وتنافس فيها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الذي نال 51 صوتاً، والوزير السابق جهاد أزعور الذي نال 59 صوتاً.
وتندرج دعوة الرئيس بري ضمن مهلة الستين يوماً للهدنة بين إسرائيل ولبنان.
إذا تم عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهوريه وانتهت سياسة فرض رئيس للجمهوريه ، سليمان فرنجيه او. لا. وتم الانتخاب التوافقي. فإن المنتصر من حرب لبنان هو لبنان بكامل اطيافه ومكوناته لا مغلوب الكل غالب . المنتصر هو العيش المشترك. لا عوده. للمناكفات. الحزبية. والطائفيه ، العودة لبناء لبنان. الأخضر للجميع
لننتظر ،
كل الدعم لجوزيف عون لعَّل ننجح أخيراً للحلحلة بما يَخص رئيس الجمهورية وبعدها تأتي تباعاً كثير من الملفات الهامة الأخرى بوضع صعب حساس دقيق للغاية. لنقطة وصل تجمع كل الكتل والأحزاب السياسية. بكثير من التعقل لمصلحة لبنان وشعبه ومستقبله فوق أي إعتبار آخر مذهبي وطائفي. هذه الأرض لكل اللبنانيين.
احتمالات المستقبل تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم. اختلفت زوايا النظر وتباعدت الرؤى وفقاً للمصالح التي تتأرجح صعوداً وهبوطاً في عصر سقطت فيه المبادئ وأصبحنا لا نرى إلا القريب منا ولا ندرك البعيد عنا مع شيوع الحرب بالوكالة في مناطق مختلفة من إقليم الشرق الأوسط وهي حرب ساحات متنوعة تحركها إيران
على لبنان واللبنانيين أن يكونوا في مستوى اللحضة التاريخية من الأن ونب\ الخلاف العقيم لا الإختلاف النير .فحسن نصر الله استثمر حياته لبناء أمة لتقول للمعتدي وحلفائه في المنقطة لا لا لا …لنا قادة ولنا شعب .السياسة شيء والكراهية والضغائن المنتنة عليهم أن ينتبهوا اليها .لأن العدو حريص على نشر الوشايات بين اللبنانيين بكل طوائفه …فجاء اليوم ليكونوا موحدين في الداخل والخارج …………………………………………………………………………….؟؟؟؟؟