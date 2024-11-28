بري يحدد جلسة انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير

بيروت- “القدس العربي”:

في خطوة مفاجئة، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني/ يناير.

وقال في مستهل الجلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين: “كما وعدت أنه بعد وقف إطلاق النار سأحدد جلسة لانتخاب الرئيس، فأنا أعلن منذ الآن تحديد 9 كانون الثاني موعداً للجلسة”.

وتزامنت خطوة الرئيس بري مع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت للتداول مع القيادات اللبنانية في موضوع انتخاب الرئيس.

وكانت آخر جلسة انعقدت في 9 حزيران/ يونيو 2023، وتنافس فيها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الذي نال 51 صوتاً، والوزير السابق جهاد أزعور الذي نال 59 صوتاً.

وتندرج دعوة الرئيس بري ضمن مهلة الستين يوماً للهدنة بين إسرائيل ولبنان.