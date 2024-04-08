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بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر بسبب الأوضاع التي تهدد لبنان

8 - أبريل - 2024

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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بيروت: اعتذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر بسبب الأوضاع الراهنة التي تهدد الوطن.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” الإثنين عن بري قوله: “لا تكتمل الأعياد إلا بانكشاف هذه الغمة عن الأمة وعن فلسطين”، موجها في عيد الفطر “تحية اعتزاز للمقاومين اللبنانيين والفلسطينيين وللشهداء وعظيم تضحياتهم ولذويهم وجميل صبرهم وللصامدين من أهلنا في القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة والنازحين منهم”.

وأضاف أن “العيد هو بالعودة أعزاء كرماء إلى الأرض التي بادلوها وفاءً لا يقاس، وبالعمل من المخلصين في لبنان على مختلف توجهاتهم السياسية والروحية بنوايا صادقة من أجل اجتراح الحلول للأزمات التي تهدد وطننا الذي من دونه لا قيمة لأي عيد”.

(د ب أ)

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