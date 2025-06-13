بزشكيان: إسرائيل ستندم على عدوانها ضد إيران 

طهران: توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إسرائيل برد قوي يجعلها “تندم” على العدوان الذي شنته ضد بلاده، فجر الجمعة.

جاء ذلك في رسالة لبزشكيان نشرها موقع الرئاسة الإيرانية، عقب شن إسرائيل هجوما بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

ووصف بزشكيان العدوان الإسرائيلي على إيران بأنه “عمل وحشي يخالف تماما جميع الالتزامات الدولية، ويكشف عن الطبيعة الإجرامية للنظام الصهيوني الذي يقوم على الاحتلال والعدوان وقتل الأطفال”.

وتوعد بـ”رد قوي مشروع يجعل العدو يندم على فعلته”، وفق رسالة الرئيس الإيراني.

وفي السياق، قال بزشكيان إن طهران سترد على العدوان الإسرائيلي بـ”حكمة وقوة وحزم”، داعيا الشعب إلى “الحفاظ على الوحدة في مواجهة الحرب النفسية التي يشنها العدو، والثقة بالمسؤولين”.

“الانتقام لا غير”.. إيرانيون يطالبون برد قوي على العدوان الإسرائيلي

أدان إيرانيون العدوان الإسرائيلي في مظاهرة عقب صلاة الجمعة بالعاصمة الإيرانية طهران، وطالبوا حكومتهم بالانتقام.

وتوجه إيرانيون نحو “ساحة انقلاب” بعد صلاة الجمعة في حرم جامعة طهران.

وردد الإيرانيون هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة مثل “الانتقام لا غير” وطالبوا السلطات بالرد بالقوة نفسها على العدوان الإسرائيلي.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قتل 6 علماء نوويين في الهجوم وهم عبد الحميد منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “هدف العملية غير المسبوقة ضد طهران هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية الإيرانية”.

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي – برسالة وجهها إلى شعبه – إسرائيل، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات.

(وكالات)

