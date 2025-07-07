بزشكيان: مزاعم التعاون العسكري بين جيراننا وإسرائيل غير مؤكدة

طهران: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الشائعات التي تُفيد بدعم بعض الدول المجاورة للهجمات الإسرائيلية، لم يتم تأكيدها من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أفاد بزشكيان خلال اجتماع محلي، أن إسرائيل خططت لكسر شوكة البلاد باستهداف قادتها وبنيتها التحتية.

وأضاف: “بتناغم ووحدة مثاليين، أحبط الشعب خطط العدوّ المشؤومة والعبثية. إن المنتصر الحقيقي في حرب الاثني عشر يوما المفروضة علينا هو الشعب الإيراني القوي والعازم، وعلينا أن نكون شاكرين لهذا الشعب وأن نخدمه بحماس وصمود”.

وأكد بزشكيان أن تعليمات وسياسات المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب “أسفرت عن ضربة قاضية للعدوّ”.

وفيما يتعلق بمزاعم دعم بعض الدول المجاورة لإسرائيل خلال الهجمات على إيران، قال بزشكيان: “على عكس بعض الشائعات، لم تؤكد المؤسسات الأمنية في البلاد أي مؤشرات على تعاون عسكري بين الدول المجاورة والنظام الصهيوني، بل أعلن بعضها استعدادها لإرسال إمدادات أساسية”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات الأخوية مع جيرانها.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

(الأناضول)