سياسة | دولي | إيران

بزشكيان يؤكد لهنية استمرار دعم إيران للشعب الفلسطيني 

11 - يوليو - 2024

الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

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إسطنبول: قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان إن بلاده “مستمرة في دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق جميع أهدافه واسترداد حقوقه وتحرير القدس”.
جاء ذلك في رسالة بعثها الخميس، إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وفق بيان للحركة.
وقالت “حماس” إن بزشكيان أكد لهنية أن “إيران تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال ونظام الفصل العنصري الصهيوني، واجبا إنسانيا وتكليفا إسلاميا”.
وأكد “استمرار إيران بدعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق جميع أهدافه السامية، واسترداد حقوقه وتحرير القدس الشريف”، وفق البيان.
وقال في رسالته لهنية: “إنني شخصياً واثق من أن النصر سيكون حليفاً لفلسطين العزيزة، نصراً مؤزراً من عند الله، وذلك بفضل صمود شعب فلسطين التاريخي، وصمود غزة المظلومة القادرة المقتدرة، وبفضل وطولة مجاهدي المقاومة الفلسطينية”.
وشكر الرئيس الإيراني هنية على رسالته “الدافئة والمفعمة بالمحبة” التي بعثها إليه بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران، وفق البيان
وفاز المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو/ تموز الجاري، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات.
فيما حصل منافسه المحافظ سعيد جليلي، على 44.4 بالمئة بحسب النتائج الرسمية.
وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية، أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/ أيار الماضي.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 7:39 م

    حيا الله أحرار إيران العظيمة الذين يقفون مع إخوانهم الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود وليس كما عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀🚀

    رد

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