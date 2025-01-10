سياسة | دولي | إيران

بزشكيان يرحب بانتخاب رئيس جديد في لبنان مؤكدا أن الوحدة “ستغلب” إسرائيل

منذ 22 دقيقة

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طهران: هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة نظيره اللبناني الجديد جوزف عون على انتخابه مؤكدا أن الوحدة “ستغلب” إسرائيل على ما جاء في بيان نشرته وكالة “إرنا” الرسمية.

وقال بزشكيان في الرسالة الموجهة إلى جوزف عون “لا شك في أن تعزيز الاستقرار والوحدة، سيؤدي إلى التغلب على مطامع العدو الصهيوني بأرض لبنان”.

وتنص الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وأعرب بزشكيان عن أمله في أن “تأتي هذه الانتخابات بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتقدم والسلام (…) لشعب لبنان العزيز”.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “حكومة الجمهورية الإسلامية تعلن استعدادها لمواصلة تطوير التعاون في كافة المجالات” مع لبنان.

(أ ف ب)

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