بزنس إنسايدر: الهجوم الأوكراني المضاد يثقل كاهل القوات الروسية ولكن بكين لا تزال قادرة على إنقاذ موسكو

واشنطن- “القدس العربي”: تعتمد طريقة الحرب الروسية على الكمية بدلاً من الجودة للتغلب على العدو، ومع زوال الآمال في تحقيق نصر سريع في أوكرانيا، فإن الكرملين يهدف إلى إضعاف كييف، لكن للفوز في حرب الاستنزاف سيتعين على روسيا أن تكون أكثر قدرة على استبدال المعدات والذخيرة من أوكرانيا. وفقاً للباحث مايكل بيك في مقال نشره موقع “بزنس إنسادير”، الذي أضاف أن أوكرانيا قد تمكنت من تأمين المساعدات العسكرية، ، من الأحذية والخوذات إلى الدبابات والمدفعية، من 50 دولة، في حين تمكنت روسيا فقط من شراء أسلحة من عدد قليل من الدول “المنبوذة” مثل إيران وكوريا الشمالية .

مايكل بيك: العواقب ستكون وخيمة إذا استخدمت الصين مخزوناتها العسكرية لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا

ولاحظ بيك ، وهو باحث متخصص في الشؤون الدفاعية، أن هناك دولة واحدة فقط يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في آلة الحرب الروسية بالقول :” إذا استخدمت الصين مخزوناتها العسكرية وقاعدتها الصناعية لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا ، فقد تكون العواقب كبيرة مثل قرار ماو تسي تونغ بإرسال 3 ملايين “متطوع” صيني للقتال في الحرب الكورية” .

ولا تزال المدفعية وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى، مثل الصواريخ متعددة الإطلاق، “القدرة الحاسمة التي يقوم عليها الجيش الروسي”، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المعهد الملكي، وهو مركز أبحاث بريطاني.

ولاحظ بيك، ايضاً، أن موسكو استخدمت “مخزونها الهائل من الذخيرة” بشكل غير فعال، حيث تحرق القذائف والمدافع بشكل أسرع مما يمكنها صنعه، حسبما ذكر تقرير المعهد الملكي.

وقال الخبراء إن عيوب هذا النهج واضحة على أرض الواقع حيث أُعفي قائد الجيش الروسي رقم 58 في أوكرانيا مؤخرًا بعد أن اشتكى من حالة المدفعية الروسية، بما في ذلك “عدم وجود نيران مضادة للبطارية” و “نقص مراكز استطلاع المدفعية”.

ووفقًا لتقرير المعهد الملكي، استخدم الجيش الروسي القوة النارية “كعكاز للتعويض” عن أوجه القصور التكتيكية الأخرى، و”إذا لم يكن قادرًا على استخدام أكبر قدر ممكن من القوة النارية ، فقد يواجه صعوبة في الصمود”.

وحذر التقرير من أن “الخطر الأكبر بالنسبة لأوكرانيا، فيما يتعلق بمسار القوات الروسية على المدى الطويل، هو أن توفر دولة أخرى الأدوات والعاملين لتأسيس قدرة إنتاجية إضافية في روسيا للذخائر والبراميل”.

وقد تعهدت الصين بالحياد في أوكرانيا – على الرغم من أن قادتها أعربوا عن دعمهم لروسيا – لكن المدفعية تمثل رابطًا تاريخيًا بين البلدين.

وقد استخدم الجيش الصيني – المعروف باسم جيش التحرير الشعبي – مدافع الهاوتزر التي زودها الاتحاد السوفيتي سابقاً وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق طوال الحرب الباردة. بينما تصمم الصين الآن مدفعيتها الخاصة، ولا تزال العديد من أسلحتها تأتي في عيارات يستخدمها الجيش الروسي – بما في ذلك 152 ملم و 130 ملم و 122 ملم – مما يعني أن مصانع الذخيرة في الصين يمكن أن تنتج قذائف يمكن أن تتوافق مع الذخائر الروسية.

منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن احتمال قيام الصين بتزويد روسيا بالمعدات العسكرية.

وقال محللون أمريكيون إن تعهد الصين بعدم بيع أسلحة لأي من الجانبين ليس مطمئنًا.

وتُظهر البيانات التجارية أن الشركات الصينية تشحن العديد من المواد، التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري، بما في ذلك ” بنادق الصيد “، فضلاً عن كميات هائلة من البارود إلى روسيا.

وفي الأشهر الأخيرة، قال مسؤولون أوكرانيون إنهم عثروا على المزيد من المكونات الصينية الصنع في الأسلحة الروسية، وقال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة الصينية تدرس إرسال قذائف مدفعية إلى روسيا. ( رداً على سؤال حول هذه التعليقات الأمريكية في فبراير ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “إن الولايات المتحدة ليست مؤهلة لإصدار أي أوامر إلى الصين”).

للوهلة الأولى ، قد يبدو من الطبيعي أن تدعم الصين روسيا ضد أوكرانيا، بحسب ما ورد في تقرير “بزنس إنسايدر”، حيث أصبحت موسكو وبكين شريكين وثيقين بعد “صخب “الحرب الباردة، وتحسنت علاقاتهما بشكل كبير في عهد فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، مما سمح لكليهما بالتركيز على خصومهما .

بيك: لدى الصين، العديد من الأسباب لعدم الانحياز بنشاط إلى جانب أوكرانيا

ويرغب كل من القادة الروس والصينيين في استبدال النظام السياسي والاقتصادي العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الديمقراطيات الليبرالية الغربية بنظام عالمي صديق أكثر سلطوية.

وتبيع الصين الأسلحة إلى روسيا، في اتجاه معاكس للمسار التاريخي، ومن شأن ذلك أن يجلب الأموال إلى الاقتصاد الصيني المتضرر من فيروس كوفيد ويساعد في دفع ثمن التعزيز العسكري الهائل الذي يستهدف تايوان والولايات المتحدة.

ومع ذلك، في حين أن بكين لم تدين الغزو الروسي، فإن لديها أسبابًا مقنعة لعدم الانحياز بنشاط إلى جانب موسكو، وقال محللون إن الدعم العسكري الهائل لروسيا لن يثير عداء الولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا أوروبا، التي تتمتع بعلاقات أكثر ودية مع الصين ولكنها تتخذ الآن موقفًا أكثر تشددًا بشأن الواردات الصينية وغيرها من القضايا.

وبشكل أكثر تشاؤماً، قد تفضل بكين أن تكون روسيا قوية بما يكفي لتحويل الموارد الأمريكية والأوروبية عن المحيط الهادئ ، لكنها ضعيفة بما يكفي لتبقى معتمدة على الصين وأقل قدرة على مواجهة التوسع الصيني في آسيا الوسطى وفي سوق الأسلحة العالمية . قد يجذب هذا، أيضًا، العديد من القوميين الصينيين، الذين ما زالوا يتألمون من الخلافات التاريخية مع روسيا.

وقد يعني الدعم الصيني الفرق بين النصر والهزيمة بالنسبة لروسيا لكن الخلاص من بكين قد يستغرق وقتًا طويلاً.