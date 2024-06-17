بسام كوسا: هناك ممثلات يتخذن التمثيل غطاء لمهن أخرى

لندن- “القدس العربي”:

انتقد الفنان السوري بسام كوسا استغلال مجموعة من الفنانين مهنتهم، من أجل تغطية الأفعال المشينة التي يرتكبونها.

وقال: “في قسم من الممثلات والسيدات والآنسات زميلاتنا، فعلاً بينرفع الراس فيهن من كتر ما موهوبين وشغلن حلو وأخلاقن حلوة، ولكن القسم الأكبر مهنة التمثيل هي عبارة عن ستارة لممارسة مهن أخرى”.

وأضاف: “أنا مسؤول عن كلامي، وعم شوف هلق شو عم بيصير شي بحطوه بضهر الذكاء الاصطناعي على فكرة، انه والله هي مو انا الذكاء الاصطناعي مسوينها عليي، على أساس نحنا كنا سابقينه للذكاء الاصطناعي”.

وتابع: “لذلك أنا بشوف انه واحدة من اخطر الاشياء مو دخول هؤلاء على هذه المهنة الحضارية العبقرية، مين سمح لهم يدخلوا، مين بينتجلن مشان شو؟ شو عم يعملو بدول أخرى؟ يعني مين هادول انه على اي اساس هادول بعدين بعد 4 او 5 سنين بتطلع بتلاقيها عالتلفزيون عم تحكي عن بناء الاسرة وتربية الاطفال والحياة الاجتماعية انه نجمة انا نجمة”.

وضرب كوسا مثالاً على كلامه، بمسلسل له لم يُعرض حتى الساعة بسبب رفض ممثلة وضع اسمه قبل اسمها.

وقال: “أنهينا العمل وخلصناه وأنجزناه بس لأنه كان اسمها بعد اسمي قام لحد الآن ما انعرض المسلسل، هني مجموعة بفضل ما غوص كتير بس هاد انعكاس لواقع متردي”.