بسبب أهوال غزة.. ارتفاع معدل الانتحار والمرضى النفسيين في صفوف الجيش الإسرائيلي

في الشهر الأخير تشقق سور الإخفاء. بدأ الجمهور يطلع على الآثار النفسية القاسية للحرب. شهادة أخرى لجندي أصبح مريضاً نفسياً، وتقرير آخر عن انتحار جندي سبق أن قاتل في القطاع، وسقطت نفسه في المعركة. انتحر ستة جنود منذ بداية الشهر، ثلاثة منهم مقاتلون في الخدمة النظامية، وواحد في خدمة الاحتياط النشطة، والآخران قدما خدمة طويلة في الاحتياط في الحرب وانتحرا بعد تسريحهما. ليسوا جميعاً قد شاركوا في القتال، اثنان منهم كانا مقاتلين شابين في التأهيل.

حسب خبراء في الانتحار، لا يمكن أن نعزو علاقة سببية واضحة بين الأحداث القاسية في القتال وقرار شخص بقتل نفسه. ولكن، حتى المتحفظين منهم، يعترفون بأن الوضع مقلق، وثمة تخوف من وقوف إسرائيل أمام موجة انتحارات. “حالات الأزمة تقلل معدلات الانتحار”، شرح هذا البروفيسور يوسي لفي-بلاز، رئيس مركز بحوث الانتحار والألم النفسي في المركز الأكاديمي روفين، “هكذا حصل في حروب إسرائيل، والكوارث الطبيعية، و11 أيلول، وأثناء أزمة كورونا”. مع ذلك، على حد قوله، عندما تصمت المدافع وتنقضي الأزمة، يسجل ارتفاع في حالات الانتحار، بسبب ارتفاع في عدد من يعانون من اضطرابات نفسية، كالاكتئاب والصدمة اللاحقة.

الشخص الأخير الذي أضيف إلى قائمة المنتحرين هو رجل احتياط، وإن لم يشارك في المعركة لكنه انشغل طوال أشهر في تشخيص الضحايا. رفيقه في الوحدة شهد في حديث مع “هآرتس” أنه ولعار الجيش الإسرائيلي، فإن جيشنا لا يعالج الجنود الخادمين في وحدة تشخيص الضحايا كما ينبغي، ولا يعطي تمويلاً كافياً للعلاج النفسي لأنها لا تنتمي إلى المنظومة القتالية. بل وليس هناك علاج نفسي كاف للمقاتلين الذين شاركوا في المعركة. وحسب شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، يتم استيعاب مئات المصابين بأمراض نفسية شهرياً. كثيرون منهم يعانون من الصدمة اللاحقة عقب الخدمة في القطاع. مصادر في القسم تروي عن نقص خطير في المختصين بالعلاج – عاملين اجتماعيين ونفسيين.

تعديلات القوانين التي استهدفت تطبيق بنود عديدة لم تقر بعد في إصلاحات “نفس واحدة” التي عرضت بعد محاولة انتحار ايتسيك سعديان في 2021، لا يجري أي عمل على إعدادها. منذ أشهر وصراعات تدور بين وزارة الدفاع ووزارة المالية، بلا نتيجة. الوزيران المسؤولان ليسا مهتمين. وزير الدفاع إسرائيل كاتس، مشغول في المشاركة في حدث يحيي هدم المباني التي تضررت في “حولون” أثناء الحرب مع إيران، ووزير المالية سموتريتش يدفع قدماً بأحلامه المسيحانية لاحتلال القطاع والاستيطان فيه. أما المقاتلون الذين عادوا من ميدان المعركة فسيظلون في الخلف، وحيدين، في الظلم، بلا علاج مناسب.

أسرة التحرير

هآرتس 30/7/2025