بسبب الحرب.. السياحة بإسرائيل تهوي 76 بالمئة في أكتوبر

القدس المحتلة: تراجعت حركة السياحة بإسرائيل في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنسبة 76 بالمئة على أساس سنوي، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.

جاء ذلك، بحسب تقرير شهري صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي في بيان، مساء الإثنين، قال فيه إن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل اليوم السابع من ذات الشهر (قبل اندلاع عملية “طوفان الأقصى”).

وكانت السياحة الأجنبية لإسرائيل تجاوزت 370 ألفا في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يظهر حجم الضرر الذي تعرض له ذلك القطاع بسبب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها “حماس” على مستوطنات، وما تبعها من حرب إسرائيل على غزة.

ونفذت إسرائيل منذ انتهاء جائحة كورونا، حملات ترويجية لزيارتها في محاولة للعودة إلى أرقام 2019، والتي لم يتم كسرها حتى نهاية 2022 بحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.

والإثنين، أظهر تقرير لموقع “Secret Flights” المتتبع لرحلات الطيران، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب، بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ اندلاع الحرب.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة المعتادة خلال فترة ما قبل الحرب.

ومنذ 32 يوما يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)