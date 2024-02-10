بسبب الحصار وعدم توفر الغذاء.. سيدة فلسطينية تُطعم طفلها الرضيع التمر بدلا من الحليب لإسكات جوعه- (فيديو)

“القدس العربي”: وثق فيديو قيام أم فلسطينية من قطاع غزة، إطعام طفلها الرضيع ثمرة من التمر ملفوفة بقطعة قماش، عوضا عن الحليب لتعذر الحصول عليه، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع.

Pregnant women and new mothers face dire conditions in Gaza pic.twitter.com/oxmvEL5MuS — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 10, 2024

بسبب الحصار الإسرائيلي وعدم توفر الغذاء والدواء، سيدة فلسطينية تطعم طفلها التمر بديلاً لحليب الأطفال وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

المجاعة في شمال غزة لا توصف

الجوع يفتك بأهالي شمال غزة مع انعدام المواد الأساسية كالطحين والأرز والسكر وحليب الأطفال ومياه الشرب، واستمرار تعنت الاحتلال في منع إدخال المساعدات الإنسانية

pic.twitter.com/hUc1aItpoG — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 10, 2024

وتستمر إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن إسرائيل رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في “وادي غزة” بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

(وكالات)