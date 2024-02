بسبب الحصار وعدم توفر الغذاء.. سيدة فلسطينية تُطعم طفلها الرضيع التمر بدلا من الحليب لإسكات جوعه- (فيديو)

“القدس العربي”: وثق فيديو قيام أم فلسطينية من قطاع غزة، إطعام طفلها الرضيع ثمرة من التمر ملفوفة بقطعة قماش، عوضا عن الحليب لتعذر الحصول عليه، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع.

Pregnant women and new mothers face dire conditions in Gaza pic.twitter.com/oxmvEL5MuS

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 10, 2024