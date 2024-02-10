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بسبب الحصار وعدم توفر الغذاء.. سيدة فلسطينية تُطعم طفلها الرضيع التمر بدلا من الحليب لإسكات جوعه- (فيديو)

منذ 50 دقيقة

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“القدس العربي”: وثق فيديو قيام أم فلسطينية من قطاع غزة، إطعام طفلها الرضيع ثمرة من التمر ملفوفة بقطعة قماش، عوضا عن الحليب لتعذر الحصول عليه، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع.

بسبب الحصار الإسرائيلي وعدم توفر الغذاء والدواء، سيدة فلسطينية تطعم طفلها التمر بديلاً لحليب الأطفال وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

وتستمر إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن إسرائيل رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في “وادي غزة” بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

(وكالات)

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