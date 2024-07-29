بسبب المجاعة.. وفاة طفل فلسطيني جراء سوء التغذية في غزة

غزة: توفي الطفل الفلسطيني علي أنس التَتَر، الإثنين، بسبب سوء التغذية الناجم عن مجاعة سببها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خاصة في محافظتي غزة والشمال.

وأفاد مصدر طبي بوفاة الطفل التتر (6 سنوات) في “المستشفى المعمداني” بمدينة غزة، بفعل سوء التغذية الحاد الناجم عن المجاعة والحصار الإسرائيلي.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في غزة وخاصة بمحافظتي غزة والشمال، من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.

وفي وقت سابق، قال رئيس قسم الحضانة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع حاتم الهور، إن حالات كثيرة في غزة تعاني من سوء التغذية فاقت قدرة المستشفيات، بفعل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة، والحصار المشدد وإغلاق المعابر.

وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن انهيار نظام الصحة والافتقار للوسائل المستدامة للحصول على غذاء، يعرض حياة عدد كبير من أطفال قطاع غزة للخطر.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن محافظتي غزة والشمال لم تصل إليها المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين.

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 3500 طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية، وسط تحذير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من عودة للتجويع بصورة غير مسبوقة في القطاع.

وخلال الشهر الماضي، دخلت أعداد محددة من الشاحنات التجارية إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، فيما لم تصل إلى شمال القطاع.

(الأناضول)