بسبب انتقادها للحرب في غزة.. جامعة أمريكية تفصل باحثة إيرانية بزعم ارتباطها بجمعية تدعم منظمة إرهابية

واشنطن: فصلت كلية الحقوق في جامعة ييل باحثة إيرانية، اتهمتها برفض التعاون أثناء تحقيقها في مزاعم بأنها متورطة مع جمعية تصفها الولايات المتحدة بأنها “جمعية خيرية وهمية” تدعم منظمة مصنفة كمنظمة إرهابية.

لكن هيليه دوتاجي، التي تجاهر بانتقادها لإسرائيل، وعملت في جامعة ييل بتأشيرة كباحثة مشاركة ونائبة مدير مشروع القانون والاقتصاد السياسي في الكلية، تنفي عدم تعاونها.

BREAKING: Helyeh Doutaghi, Iranian Academic suspended by Yale University, over her ties to terrorism, openly says that she plans on committing herself to fighting the United States.

