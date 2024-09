بسبب حظر الكوفية الفلسطينية.. الفائزة ببوليتزر جومبا لاهيري ترفض جائزة متحف أمريكي 

واشنطن: رفضت الكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر جومبا لاهيري قبول جائزة من متحف نوجوتشي في مدينة نيويورك، بعد أن طرد ثلاثة موظفين بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وذلك عقب تحديث لقواعد الزي بالمكان.

وقال المتحف، في بيان، أمس الأربعاء: “اختارت جومبا لاهيري سحب قبولها لجائزة إيسامو نوجوتشي لعام 2024، رداً على سياستنا المحدثة لقواعد الزي”.

وأضاف: “نحترم وجهة نظرها، ونتفهم أن هذه السياسة قد تتوافق أو لا تتوافق مع آراء الجميع”.

