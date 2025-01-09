بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان

مسقط: أعلنت شركة كارفور عن توقف عملياتها وإغلاق جميع أفرعها في سلطنة عُمان، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” و”إنستغرام” إن هذه الخطوة تأتي بعد عقود من العمل في السلطنة، حيث أكدت أن عملياتها ستتوقف اعتباراً من 7 يناير/ كانون الثاني 2025.

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وأضافت كارفور في منشورها: “عملاءنا الكرام، اعتباراً من تاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2025، ستتوقف عمليات كارفور في سلطنة عُمان. بالنيابة عن إدارة وموظفي كارفور، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم الذي استمر على مدار العقود الماضية. ودمتم بخير وعافية”.

وفي 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفادت عدة تقارير إعلامية بأن سلسلة متاجر كارفور العالمية قررت إغلاق عدد من فروعها في سلطنة عُمان بسبب تراجع حجم المبيعات وزيادة “مقاطعة” العملاء للمنتجات، ما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة في البلاد.

يُذكر أن سلطنة عُمان تُعدّ ثاني دولة عربية تغلق فيها كارفور أفرعها بعد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم إغلاق أفرعها هناك في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 .

وكارفور هي سلسلة متاجر فرنسية عالمية تختص في بيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وتُعدّ واحدة من أكبر وأشهر سلاسل المتاجر في العالم.

وتأسست “كارفور” عام 1959 على يد دانيال كارنو، وافتتحت أول فرع لها في مدينة نيس الفرنسية، وتطورت السلسلة بسرعة لتصبح جزءًا من مجموعة ماجد الفطيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمتلك الشركة أكثر من 12,000 فرع في حوالي 30 دولة حول العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتتنوع متاجرها بين محلات هايبر ماركت وسوبر ماركت، بالإضافة إلى المتاجر الصغيرة المخصصة لتلبية احتياجات العملاء اليومية.