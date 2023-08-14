بسبب عهد قطعه على نفسه عن القدس.. وفاة شيخ أردني تثير تفاعلا- (صور)

“القدس العربي”: توفي حاج أردني، قطع على نفسه عهدا منذ أكثر من 55 عاما، بألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها.

وقال الشيخ عبد الإله الشبول، أبو خالد، الذي رحل عن عمر ناهز (89 عاما)، إن أجمل أيام حياته تلك التي قضاها بالصلاة في المسجد الأقصى في القدس.

وتعود قصة الشبول لعام 1967، حيث كان يخدم في الشرطة العسكرية حين مر به زميل على دراجة فوجده يشرب الشاي، فقال له: “أتشرب الشاي والقدس راحت؟”، ومنذ ذلك اليوم قطع الراحل عهدا على نفسه ألا يشرب الشاي إلى أن وافته المنية.

وأثار رحيل أبو خالد تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من النشطاء مشيدين بموقفه من القضية الفلسطينية وتشبثه بوعده لحين وفاته.

ويقطن الشيخ أبو خالد في بلدة الشجرة بلواء الرمثا في إربد، التحق بالجيش الأردني عام 1951، وشارك في مناورة عسكرية من المفرق إلى نابلس وخدم في جنين وطولكرم.