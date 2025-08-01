بسبب غزة… حفل فني لفنان عالمي في الجزائر يثير جدلا مستمرا

الجزائر – د ب أ: أكد الفنان العالمي الشهير باسم ديجي سنايك، إقامة عرض ضخم في الجزائر باستخدام تجهيزات تقنية لم يسبق وأن تم استعمالها في هذا البلد، في وقت تتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء هذا الحفل بسبب ما يحدث في قطاع غزة.

ولم تذكر اللجنة المنظمة للحفل، في بــيان لها، موعد إقامته بعدما تحدثت تقارير ســـــابقة عن تنظيمه يوم 22 الشهر الجاري، قبل أن تنتشر معلومات أخرى عبر مواقع الـــــــتواصل الاجتماعي فحواها تأجيله لتــــــاريخ لاحق بعد تعالي دعوات لإلغائه تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية.

وشددت اللجنة على أن الفنــــــان ديجي سنايك، معترف له عالميا بالتزامه بالقضايا العادلة (في إشارة إلى تضامنه مع القضية الفلسطينية)، وأن العرض سيكون مناسبة للفنان للافتخار بأصوله ( الجزائرية)، والاحتفاء بالشــــباب الجزائري المعروف بحيويته.

كما بررت إقامة الــــحفل بـــــ»الإقبال الاستثنائي للجمهور الجزائري»، مبرزة أن الفنان والمنظمين يعـــــــملون «بلا كلل لتوفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا العرض بما في ذلك نظام بيع التذاكر الذي سيكون متاحا للجميع».

وتابعت: «الفنان العالمي سيقدم عرضا هو الأكبر من حيث التجهيزات التقنية التي لم يسبق وأن تم استعمالها في الجزائر. حدث بهذه الضخامة يتطلب موارد بشــــــرية وتقنية ذات مستوى عالمي ويستلزم تحضيرا صارما».

ورغم تبريرات اللجنة المنظمة، اســـتمرت الدعوات الرافضة لإقامة هذا الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، بحــــــجة انه يتناقض مع مبدأ تضامن الجزائر مع فلسطين التــــــي يتعرض ســــكانها من قطاع غزة لأبشــــــع الجرائم ضد الإنسانية.