بسبب غزة.. طياران أمريكيان يطالبان بممارسة حقهما في الاستنكاف الضميري

نيويورك: أعلن جنديان من القوات الجوية الأمريكية أنه لم يعد بإمكانهما تجاهل سياسة الولايات المتحدة تجاه قطاع غزة الفلسطيني، وطالبا بممارسة حقهما في “الاستنكاف الضميري”.

وفي تصريحات خاصة لشبكة “إن بي سي نيوز”، السبت، انتقد الطياران الأمريكيان لاري هيبرت، وخوان بيتانكورت، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.

U.S. military members discuss seeking conscientious objector status over support of Israel in Gaza. https://t.co/veqZTwbz1x

— NBC News (@NBCNews) June 22, 2024