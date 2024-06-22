بسبب غزة.. طياران أمريكيان يطالبان بممارسة حقهما في الاستنكاف الضميري

نيويورك: أعلن جنديان من القوات الجوية الأمريكية أنه لم يعد بإمكانهما تجاهل سياسة الولايات المتحدة تجاه قطاع غزة الفلسطيني، وطالبا بممارسة حقهما في “الاستنكاف الضميري”.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “إن بي سي نيوز”، السبت، انتقد الطياران الأمريكيان لاري هيبرت، وخوان بيتانكورت، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.
U.S. military members discuss seeking conscientious objector status over support of Israel in Gaza. https://t.co/veqZTwbz1x
— NBC News (@NBCNews) June 22, 2024
وقال هيبرت، إن قصة مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 أعوام)، التي حوصرت في مركبة استهدفتها إسرائيل في غزة، وتوسلت ألا تموت، كانت نقطة تحول بالنسبة له.
وأشار إلى أن هند كانت تشبه ابنته، وأنه يجب عدم تقديم الدعم لما يجري في غزة.
وذكر هيبرت، أنه عمل في إطار عملية للقوات الجوية الأمريكية بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة.
بدوره، قال بيتانكورت، إنه لم يستطع أن يتحمل الصور التي شاهدها، وأن “العالم يشاهد مقتل آلاف المدنيين الأبرياء من هواتفه الذكية”.
وأوضح أن نقطة التحول بالنسبة له كانت عندما أضرم زميله آرون بوشنل، النار في نفسه رافضا “التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة”.
وشدد بيتانكورت، على أنه لا يستطيع الاستمرار في خدمة جيش دولة تنتهك القانون الدولي.
ووفقا لشبكة “إن بي سي نيوز”، وصف العسكريان الأمريكيان الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها “إبادة جماعية”، وأكدا أنه لم يعد بإمكانهما تجاهل الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وطالب هيبرت وبيتانكورت، بممارسة حقهما في الاستنكاف الضميري.
وتشرف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على تقييم طلبات الحق في الاستنكاف الضميري لدى الجيش.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يستند الحق في “الاستنكاف الضميري” عن الخدمة العسكرية، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والاجتهادات القضائيّة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ويعد ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
(الأناضول)
نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف تتحرر من غطرسة الكيان الاستعماري الصهيوامريكانبيريطنوفرنيالماني الإجرامي الهمجي النازي الزنديقي المفيوزي العنصري
كرامه العيش لكل إنسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ على أنفسنا
أنا خلقت من أجل أن أحب وأقدم واجبي في خدمه الإنسانية. وليس من أجل سفك الدماء وتدمير عناصر الحياة الكريمة…
نحن ىاسره واحده أسره الانسانيه و ضميرها وأحد
نعم إلي حكمه العقول في قياده الشعوب بدون حدود
تحية اعجاب وتقدير لهما
للاسف ليس هناك ابشع من عمليات قتل وتجويع الاطفال وسحلهم في الشوارع،يا رب ساعدنا 🙏
القضية الفلسطينية عمرت طويلا – برأيي – لا تزال تراوح مكانها بإعادة المآسي والآلام. نعم, هناك تعنت عدو قوي عسكريا. هل حان الوقت لإشراك عقول أكاديمية فلسطينية غير منظمة, غير منتمية لأحزاب السياسية ـ بالتركيز على السياسة والاجتماع – من الداخل والخارج وطرح سؤال واحد عليهم: ” بحكم ما ترونه من خارج الصندوق, أعطونا آراءكم مدونا ربما بخطط استراتيجية إن أمكن “. لنسمع لهم ….
تتمة :
ما يحدث في غزة الآن , عشرات الألاف من القتلى والجرحى من النساء والأطفال …. ضرب مخيمات اللاجئين المسالمين بقذائف الدبابات و القتل المستمر بالدم البارد … كل هذا وأكثر منه لا يحرك في الضمير العالمي أكثر مما فعل إذن … هناك شيء ما لا نراه نحن , صنعوا هم مواقفهم من خلاله , يجب علينا أن نطلع عليه وأن نتعامل معه .. بدون أن تقنع الآخر بأنك على حق فلا فائدة من أن تكون أنت هو صاحب الحق.
هل يحرك هؤلاء الشرفاء نخوة ربما لا تزال في أنفس البعض من جيش السيسي الذي سفك دماء المئات من أبناء الشعب المصري ؟
اين الاعلام العربي من هؤلاء الشرفاء
كما نسينا الامريكية راشيل كوري والتي داستها جرافة صهيونية ، آمل ان لا نسى ارون بوشنل بل يجب استصدار طوابع بريدية او كروت تذكارية لهم