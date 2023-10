بسبب كاريكاتير عن نتنياهو .. الغارديان تقيل رساما من عمله

لندن: قال ستيف بيل رسام الكاريكاتير في صحيفة ذي غارديان البريطانية إنه أقيل من عمله بتهمة معاداة السامية بعد أن رسم كاريكاتيرا ينتقد فيه ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

ويظهر الكاريكاتير نتنياهو مرتديا قفازات ملاكمة وهو يحدد جزءا من خريطة تمثل قطاع غزة (تمهيدا لاقتطاعه) مع إرفاق عبارة “يا سكان غزة اخرجوا الآن” في إشارة إلى أن إسرائيل تطلب من أهالي غزة النزوح جنوبا قبل غزو بري متوقع.

Cartoonist Steve Bell, who has worked for the @Guardian for 4 decades, has been sacked over an allegedly 'anti-Semitic' drawing of Netanyahu. Let's call this what it is: creeping zionist control of our media.

Do you think this cartoon is racist?https://t.co/kSxb1hZ3RM pic.twitter.com/npVfwDv8Cm

