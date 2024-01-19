بسبب موقفه من حرب غزّة.. ميلانشون يتعرض للمضايقة في مطار باريس- ( فيديو)

باريس- “القدس العربي”: أثناء عودته من رحلة إلى بيروت للتعبير عن “تضامنه” مع الشعب اللبناني والدعوة مرة أخرى إلى “استعادة السلام في المنطقة”، تعرض الزعيم اليساري الفرنسي جان ليك ميلانشون للمضايقات في مطار رواسي – شارل – ديغول من ناشطين غاضبين من مواقفه من الحرب في غزّة .

هؤلاء النشطاء في حركة “Nous Vivrons”، وهي “حركة مواطنة جماعية ضد معاداة السامية”، هتفوا في وجه زعيم حركة “فرنسا الأبية” اليسارية الراديكالية بعيارات : “ حماس تقول لكم شكراً”، رافعين لافتات كتب عليها نفس الشعار، بخط وألوان تذكرنا بتلك الخاصة بالحركة الإسلامية الفلسطينية.

🚨 SANS LES GARDES DU CORPS IL EST BIEN MOINS VIRULENT. l’accueil à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle était plutôt mouvementé pour le mollah des “insoumis” #Melanchon.

Par le collectif “nous vivrons” pic.twitter.com/Gr5U84JpxW — L’information 24/7🇨🇵 (@Linfo24_7) January 18, 2024

وقال الناشطون: “ هدفنا هو إدانة دعم بعض قيادات حزب “فرنسا الأبية”، وبعض المسؤولين المنتخبين في بلادنا، لمنظمات إرهابية، مثل حماس أو حزب الله. وعلى نطاق أوسع، الإشارة إلى موقفهم المشكوك فيه للغاية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصة منذ 7 أكتوبر. فهوسهم بهذا الموضوع، أكثر من أي صراع دولي آخر، يثير تساؤلات جدية”.

وعلى اليسار الفرنسي، وبعد سلسلة من التوترات، أدى الوضع في الشرق الأوسط في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر إلى انهيار تحالف NUPES، ولا سيما بسبب رفض جان ليك ميلانشون وحاشيته وصف حماس بأنها “إرهابية”.

وأثار موقف حزب ميلانشون من هجوم حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الماضي ومتابعه من قصف عشوائي على غرة جدلا وانتقادات واسعة من الطبقة السياسية الفرنسية حيث اتهم العديد من السياسيين الحزب اليساري الراديكالي بتبرير العملية ضد إسرائيل، وذهب بعضهم إلى اتهام الحزب وزعيمه بمعاداة السامية.