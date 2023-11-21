بسبب ورقة مكتوب عليها “بحبك يا رب”.. هبوط اضطراري لطائرة في إيطاليا واعتقال مواطن مصري- (فيديو) 

لندن- “القدس العربي”:

أثارت واقعة القبض على مواطن مصري خلال وجوده على متن طائرة قادمة من العاصمة الفرنسية باريس ومتجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة وهبوطها اضطراريا في روما جدلا واسعا.

ظهر فيديو لشاب يتم القبض عليه في الطائرة بسبب كتابته عبارة “بحبك يا رب” على ورقة كانت لديه، والشاب الذي ظهر في الفيديو هو محمود أحمد عبد الستار، صاحب الـ23 عاما، من قرية عصفور التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، والذي كان عائدا لمسقط رأسه بعد غياب استمر 4 سنوات.

روى أحمد عبدالستار، والد الشاب، لـ”القاهرة 24″ تفاصيل الواقعة، حيث قال إن “نجله حاصل على ثانوية أزهرية، ويعمل مبلط سيراميك، وسافر إلى دولة إيطاليا في عام 2019، وهناك عمل مع شخص من محافظة الدقهلية لمدة عامين مجانا، مقابل استخراج إقامة له، إلا أنه تعرض للنصب”.

وأضاف أن نجله “كان يعمل دون مقابل مادي، وكان يوفر طعامه وشرابه بقدر محدود لمدة عامين، وترك مرتبه لصاحب العمل الذي أوهمه أنه سيسدد له الضرائب اللازمة لاستخراج الإقامة، وقيمتها 450 يورو، وخلال توجهه لاستخراجها فوجئ بأن ورقه قد رفض، وذلك بسبب عدم سداد الضرائب لمدة 7 أشهر، واختفاء الورقة التي تثبت عمله”.

وأوضح الأب، أن “نجله انتقل للعمل لدى شخص آخر، وتعرض أيضا للنصب وتم احتجازه من قبل الشرطة، وأصيب بحالة نفسية سيئة بسبب العقبات التي واجهها، وخسارته شقى عمره، وقرر العودة لمصر نهائيا”.

وأشار إلى أنه “في أثناء وجوده على متن الطائرة أصيب بحالة إعياء وصداع، وطلب علاج، وكتب على الورقة عبارة بحبك يا رب، وفوجئ بالطائرة تهبط اضطراريا في مطار روما، وقوات الشرطة تلقي القبض عليه دون أن يرتكب جريمة”، قائلا: “رعبوا ابني وتعبوه أكتر ما هو تعبان”.

وأكد الأب أن القنصل المصري في روما تواصل معه، وأخبره أن الشرطة اقتادت نجله إلى فرنسا، مؤكدا أنه لا يعلم أي شيء عن ابنه حتى الآن ولا يستطع التواصل معه.

وأكد والد الشاب، أن والدته فور علمها بالقبض عليه أصيب بجلطة دخلت على إثرها المستشفى، كما أصيب هو الآخر بحالة إعياء، قائلا: “دا ابني الوحيد ملناش غيره، واخدين منه التلفون وجواز السفر، ومش عارف عنه حاجة، أمه في المستشفى وأنا هموت عليه، والله أنا بموت”.

وأضاف: “أنا بناشد كل الجهات، رجعولي ابني، تكلفة المحامي في فرنسا كتير وأنا مش معايا، حد يقف جنبي ويرجعلي ابني”.