بسطات الشارع: ملاذ تجار غزة بعد تجريف محلاتهم

غزة ـ «القدس العربي»: لم يعد هناك شيء في غزة على حاله، فالحرب الإسرائيلية دمرت كل شيء، ومن بينها أسواق القطاع التي كانت عامرة بالبضائع والسلع الضرورية والكمالية.

واضطر الجزار إجبارة عابدين إلى بيع الزيت والسكر والبيض على بسطة في الشارع، بعدما هدمت جرافات الاحتلال محل الجزارة خاصته في أحد الأسواق الشعبية في مدينة دير البلح، لكنه يعاني ضعف الإقبال، بسبب شُح السلع وارتفاع ثمنها أضعافاً مضاعفة، في ظل إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأصبحت بسطات الشوارع ملاذ عدد كبير من التجار الذين فقدوا محلاتهم إثر الحرب، فيما فشل عدد كبير منهم في توفير ثمن البضائع التي دمرتها آليات الاحتلال، فجلسوا على رصيف البطالة، مثل الكثير من مواطني غزة، الذين أصبحوا بلا عمل، يعانون الغلاء وويلات الحرب.

وطاول غلاء فاحش السلع الغذائية في أسواق غزة وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع للشهر العاشر على التوالي، وهو غلاء عزته وزارة الاقتصاد الوطني إلى بطء عملية دخول المساعدات عبر المعابر التي بات الاحتلال يتحكم فيها بشكل كامل.

وأوضحت أن الاحتلال هو من يتحكم في توريد السلع والبضائع ويلاحق طواقمها إذا تابعت عملية التوريد وراقبت الأسعار، ما أسفر عن فوضى الأسعار واحتكار السلع من قبل التجار.

البائع إجبارة أرجع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه إلى إغلاق المعابر: «دقيقتان فقط من إغلاق المعابر كفيلتان بارتفاع ثمن السلعة من ثلاثة إلى خمسة أضعاف، لكن عند فتح المعابر تهبط الأسعار» مستشهداً بسعر تعبئة أسطوانة غاز الطهي، الذي كان في السابق لا يتجاوز 65 شيكلا أو 75 شيكلا، ثم ارتفع بعد إغلاق معبر رفح إلى 400 شيكل، وهو السعر الذي تصل به إلى المستهلك.

وأشار لـ «القدس العربي» إلى إغلاق الاحتلال معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية في السادس من مايو/ أيار الماضي، ومنع دخول شاحنات المواد الإغاثية، وهو ما كان سببًا كبيرًا في ارتفاع أسعار السلع.

ويضيف: قبل إغلاق المعبر كانت تعبر 750 شاحنة مساعدات يومياً، أما الآن فلا يعبر نصف هذا العدد من الشاحنات، وبالتالي، صارت السلع شحيحة جداً، وارتفع ثمنها وسط زيادة الطلب عليها.

وعن سبب تخليه عن مهنته الجزارة، أوضح أنه لم يعد هناك ثروة حيوانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن الاحتلال عمد إلى تجريف المحلات في شتى مناطق القطاع. وقال «كنت أبيع اللحوم الطازجة لكن الجرافات الإسرائيلية مسحت محلي، واختفت المواشي من الأسواق، فلجأت إلى بيع البيض في الشارع، كي أنفق على أسرتي وأولادي. أي حاجة أوفر منها مصدر رزق لأسرتي».

وتدنى مستوى التجار في قطاع غزة من 100٪ إلى صفر٪، وفقًا لإجبارة: «الناس انتقلت من محلات تجارية إلى البيع في الشوارع والخيام وعلى البسطات. وضع السوق صفر. وانتشرت البطالة بين أغلبية التجارة. الناس صارت تتسول. الناس هُدمت ديارها وأصبحت بلا عمل أو أي حاجة».

وهدم جيش الاحتلال محل البقالة الخاص بالتاجر جمال أبو العينين، فأقام بسطة في الشارع، بعد أن اشترى بضاعة جديدة غير التي هلكت مع المحل المهدوم: وقال: «استبدلت المحل بالبسطة، لأن المحل أصبح ركامًا، والبضاعة كلها فسدت أسفل الردم. لم أستطع أن أستخرج منه أي شيء. المحل دُمر كليًا وصارت فوقه الحجارة بالأكوام». وشكا التاجر الخمسيني خلال حديثه لـ«القدس العربي» من ارتفاع أسعار السلع الموردة للتجار والباعة، وهو سبب وصولها إلى المستهلك بسعر مبالغ فيه.

يقول: «السلع غير متوفرة، وإن توافرت ترد إلينا بسعر غالٍ. وهناك بضائع اختفت من الأسواق تمامًا مثل اللحوم الطازجة، والتي استبدلها الناس باللحوم والدجاج المجمد رديء الطعم، وكذلك المنظفات مثل الشامبو والصابون السائل».

عبد الناصر عواد، المسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني، أوضح أن الحرب المتواصلة منذ حوالي 10 أشهر تسببت في انتشار البطالة بين التجار وشُح السلع الغذائية، موضحًا أن الإنسان هو أعظم مورد لكل أمة، لذا «إذا أهين أو قتل هذا الإنسان فإنه لا يتبقى لهذه الأمة أي رصيد».

وأكد انتهاء كل مقومات الحياة في قطاع غزة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو مرتبطة بالمرافق العامة «كلها انتهت».

وأشار لـ «القدس العربي» إلى أن البطالة أصبحت أمرًا طبيعيًا في ظل فقدان المواد الأساسية لتشغيل عجلة العمل والإنتاج: «العمل يحتاج إلى نوع من الاستقرار وسلاسل إمداد مفتوحة».

وبيّن أن الإعانات الإغاثية أصبحت نسخًا مكررة، فلا تتم تلبية كل الاحتياجات للمواطن الغزي: «الآن المواطن في قطاع غزة يعاني من أشياء كثيرة ومنها عدم قدرته على تلبية احتياجاته الأسرية. كل شيء في غزة أصبح معقدًا. لا يدخل قطاع غزة سوى بعض المساعدات الإغاثية التي لا تكفي للحفاظ على الإنسان».

وألمح إلى معاناة الطفل الفلسطيني من سوء تغذية، لأن الأب لا يستطيع تلبية احتياجات أسرته من طعام وشراب، كونه أصبح عاطلًا، مضيفًا أن الوضع الصحي في غزة بات معقدًا لأبعد الحدود.

وتابع أن البيئة الاقتصادية أصبحت الآن مهدومة بالكامل: «لا توجد بنية تحتية. لا توجد طرق من أجل نقل البضائع. لا توجد مواصلات من أجل انتقال الناس والمستلزمات المعيشية من مكان إلى آخر. ناهيك عن إغلاق المعابر بشكل كامل. لا يوجد أمان واستقرار، فأي قافلة سواء تجارية أو إغاثية تتجول في قطاع غزة معرضة للاستهداف».

وأوضح أن أي بيئة اقتصادية تحتاج إلى نوع من الأمن والاستقرار، من أجل مواصلة نشاطها واستمرارها ونموها، و«هذا شيء معدوم تمامًا في قطاع غزة».

وأردف: «الحياة في غزة صارت معقدة ووصلت إلى طريق مسدود، ومن ضمن هذه الطرق المسدودة هي الحالة الاقتصادية رغم أن الاقتصاد هو شريان الحياة، لكن في قطاع غزة لم تبق هنا أي حياة».

ويناشد المسؤول وزارة الاقتصاد وكل دول العالم بالتدخل، من أجل انقاذ الشعب الفلسطيني، الذي «يعاني على مدار عشرة شهور من قهر وظلم» مشيراً إلى أن «غزة أصبحت مرتعا لكل أشكال القهر، سواء القهر الاقتصادي أو الاجتماعي أو القهر السياسي».

ولأن الأمر خرج عن المألوف فليس غريباً أن يجوب تجار جدد شوارع غزة حاملين قوارير الماء لبيعه أو الحطب لاستخدامه وقوداً، أو بالاتِ ملابس قديمةٍ في ظل حصار خانق وحرب متواصلة على القطاع.

وبعد أن ضاقت الأرض بما رحبت على أهل غزة؛ عادت مهن الأجداد، فظهر السقاء والحطاب في شوارع القطاع المدمرة؛ لعلهم يتكسبون بما يسدون به رمق صغارهم الذين يتضورون جوعًا.