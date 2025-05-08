بسمة بوسيل تخوض أولى تجاربها في التمثيل

“القدس العربي”: تستعد الفنانة المغربية بسمة بوسيل لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال الفيلم السينمائي الجديد “بيغ رامي”، الذي يشهد عودة الفنان رامز جلال إلى شاشة السينما بعد غياب عامين.

وتؤدي بسمة بوسيل دور البطولة النسائية أمام رامز في هذا الفيلم، الذي يحظى بترقّب جماهيري وإعلامي كبير.

والفيلم يضم مجموعة بارزة من الفنانين، بينهم: محمد أنور، محمد عبد الرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.

وكانت بسمة قد أطلقت أخيراً أغنيتها الجديدة “يا خسارة” على قناتها الرسمية في “يوتيوب” والمنصات الموسيقية، وتحمل الأغنية طابعاً عاطفياً حزيناً، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وحققت تفاعلاً ملحوظاً منذ طرحها.