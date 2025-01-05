بسمة بوسيل تفاجئ متابعيها بتعرضها لحادث سير- (صورة)

“القدس العربي”: فاجأت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها بالإعلان عن تعرضها لحادث سير، وذلك بالتزامن مع الحديث عن عودتها للفنان تامر حسني.

ونشرت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص على موقع “إنستغرام” صورة لسيارتها من نوع “رانج” بعد تعرضها للاصطدام وأظهرت الخسائر البسيطة التي تعرضت لها.

وأرفقت الصورة بتعليق أوضحت فيه أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين وقالت: “الأشياء التي لا ننشرها عبر الإنترنت، ثالث حادث خلال شهرين”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وسارع الجمهور للتعبير عن تعاطفه معها، متمنيين لها الصحة والسلامة، في حين طلب منها البعض الآخر التركيز خلال القيادة والابتعاد عن السرعة كي لا تتجدد هذه الحادثة للمرة الرابعة.

وكان النجم المصري قد حسم جدل عودته لبسمة من خلال منشور أكد فيه أن كل ما يتردد عن محاولات رجوعه لطليقته ليست بشائعات، مؤكداً أن هناك “أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا وكتر ألف خيرهم ورينا يقدم اللي فيه الخير لينا”.