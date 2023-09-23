بسمة تكشف رأيها في مواقع التواصل.. وهذا ما طلبته من الجمهور- (فيديو)

“القدس العربي”: كشفت الفنانة المصرية بسمة عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليقات السلبية التي يتلقاها الفنانون من مستخدمي هذه المواقع.

وخلال حلولها ضيفةً مع أبطال “أولاد حريم كريم”، على برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر”، وصفت بسمة مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مكان شرّير، بسبب التعليقات السلبية لرواد هذه المواقع، قائلةً: “أي حد في الدنيا ممكن يقول رأيه طالما لا يتعدّى عليا، ولو اللي بيتكلم تعدّى حد معين مينفعش”.

وأضافت: “مبطلبش من الجمهور العادي يكون ناقد متخصص، وأنا طالبة من الجمهور ميتعداش لفظياً ولا يتناسى أننا بني آدمين وأولادنا هيقرأوا التعليقات دي، واللي بيتطاول بيكون جبان وأنا برد على عدو مجهول بيشتم فيا ومش بيراعي إني بني آدم عندي طاقة احتمال وعندي أهل وأولاد وممكن انفجر زيي زيه، ومواقع التواصل الاجتماعي أحياناً بتكون مكان شرير”.

واعتبرت بسمة أن طبيعة الإنسان مبنية على التغيير، وكذلك صناعة الدراما والسينما تتغير بتغيّر العصر، معقبة بالقول: “البني آدم اللي مبيتغيرش أكيد فيه مشكلة وفيه عطل، إحنا في الحقيقة اتغيرنا وحصل فينا تطور والطبيعي أن الدراما بيحصل فيها تطور كمان”.