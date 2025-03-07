بشار الأسد في إعلان شوكولاتة ساخر

دمشق – «القدس العربي»: انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للرئيس السوري الهارب بشار الأسد، ظهر خلاله في مشاهد معدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي خلال إعلان شوكولاتة.

وتضمن الإعلان الذي حظي بتفاعل واسع عبر وسائط التواصل، إشارة إلى جملة قالها الأسد سابقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «لماذا نلتقي؟ لكي نشرب المرطبات مثلا؟».واعتمد مصممو الفيديو على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإظهار الرئيس المخلوع وهو يحاول التنكر بأشكال مختلفة من أجل الهروب، مع قوله: «لكن انا كنت أقول في خطاباتي أن الذي يهرب جبان».

وتحاكي اللقطات، تفاصيل هروب الأسد إلى موسكو، حيث سخر منتجو الإعلان من ألبوم الصور الذي كان حديث السوريين بعد سقوط النظام.