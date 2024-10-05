بشار الأسد يقول إن ردّ إيران على إسرائيل كان “قويا” ولقّنها “درسا”

دمشق: رأى رئيس النظام السوري بشار الأسد السبت، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان “قويا” ولقّنها “درسا”، وذلك في إشارة الى إطلاق طهران نحو 200 صاروخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصرالله.

وقال الأسد خلال استقباله وزير خارجية إيران عباس عراقجي في دمشق إنّ “الردّ الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درساً بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو” و”سيبقى قويا ثابتا”.

والتقى عراقجي السبت في دمشق الأسد ونظيره السوري بسام صباغ. وهو كان وصل صباحا الى مطار دمشق غداة زيارة إلى بيروت.

وأكد بعيد وصوله إلى العاصمة السورية أهمية التوصل إلى وقف متزامن لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.

وقال عراقجي للصحافيين: “القضية الأكثر أهمية اليوم هي وقف إطلاق النار، خصوصا في لبنان وفي غزة”، مضيفا: “هناك مبادرات في هذا الصدد، وكانت هناك مشاورات نأمل أن تكون ناجحة”.

وهذه أول زيارة لعراقجي إلى دمشق منذ توليه منصبه، وتأتي في سياق تصعيد كبير بين إيران والمجموعات التي تدعمها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال عراقجي: “تعاوننا الثنائي هو محل نقاش واسع للغاية. لدينا علاقات جيدة مع سوريا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ومن الطبيعي أن تكون هناك مراجعة لها”.

وتابع: “نحاول إزالة العقبات القائمة وإيجاد مجالات (تعاون) جديدة، ومواصلة العلاقات بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي”.

في الأشهر القليلة الماضية، تحدّث محللون سوريون استضافتهم وسائل إعلام محلية عن “اختلاف في وجهات النظر” بين إيران وسوريا حول قضايا عدة، أبرزها محدودية دعم طهران لدمشق في الجانب الاقتصادي وقطاع الطاقة والمحروقات، في خضم أزمة اقتصادية مزمنة تشهدها البلاد.

ويطال التباعد في وجهات النظر كذلك، وفق محللين، وجود إيران العسكري، بعد تقارير عن تقليصها قواتها تحت وطأة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقعها وقياديين إيرانيين منذ بدء الحرب على غزة.

(أ ف ب)